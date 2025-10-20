快訊

麥玉珍請辭民眾黨南投主委 視黨的意向投入台中市議員選戰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政壇傳出民眾黨籍立委麥玉珍有意參選下屆的北屯區市議員。圖／麥玉珍提供
台中市政壇傳出民眾黨籍立委麥玉珍有意參選下屆北屯區市議員，麥玉珍今表示，將看黨的意思，黨徵召什麼她就選什麼，但若不是徵召且要經過初選，她大概就不選了。

依民眾黨選舉決策委員會決議，凡地方黨部主委或副主委擬參加2026年公職人員選舉者，須於本月1日前辭職。據了解，麥玉珍已在工作群組宣布，她已向中央申請離職，目前已不是南投縣黨部主委。

對此，麥玉珍說，她的確已請辭，至於是不是選北屯，要看黨的意思，她也笑說「不能選台中市長嗎？」。她說，台灣新住民約有60萬人，境外學生總數約為12萬3千人，其中僑生和港澳生約有2萬8千多人，他們替台灣帶來勞動力和下一代，權益需要維護。至於台中新住民人數最多的則是北屯和西屯。

