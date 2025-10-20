台中會展中心明試營運…賴清德、盧秀燕將同框 議員問準備好了嗎？

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，指台中會展中心明天將舉辦首展，質疑市府準備好了嗎？圖／市議員謝家宜提供
費時20年規畫興建的台中國際會展中心，明（21）日啟動試營運，首展「台灣五金工具博覽會暨五金工業展」由台灣手工具工業同業公會等單位合辦，賴清德總統、市長盧秀燕都將出席開幕，藍綠議員擔心準備好了嗎？

經發局指出，首展共集結400家業者、800個攤位，涵蓋手工具、機械零組件、汽配維修、緊固扣件、智慧製造與永續創新等六大領域，展出面積達1.4萬平方公尺，吸引超過70國買家到訪。會展中心試營運期將自21日至23日舉行，預計明年正式啟用後，全年將規畫至少四檔大型展覽。

外界高度關注開幕，市議會今日多位議員對會展中心周邊交通、住宿量能及招商進度提出質疑。

國民黨市議員劉士州指出，試營運在即，但現場仍如同「半個工地」，擔心施工未盡完善恐影響觀感與買氣。他呼籲市府確保安全與展覽品質，以免首展「開高走低」。

同黨議員林碧秀則表示，會展中心營運後，應為參展廠商提供合理租金與住宿優惠，並編列更多招商與國際行銷預算，協助產業在關稅壓力下開拓外銷市場。

民進黨議員謝家宜指出，會展中心延宕多年終於開幕，但「開館只是起點，真正的考驗在配套」。她說，場館距離捷運綠線「文心櫻花站」及「文華高中站」車程約10分鐘，且周邊旅館不足。

同黨議員陳淑華批評，早在三年前即提醒市府須加速經貿六、經貿八用地開發，補足住宿與消費需求，但迄今未見具體成果。她強調，盧秀燕市長主打的「前店後廠自由港」構想迄今仍停留口號階段，「不能只靠會展中心撐起產業升級」。

經發局回應，經貿六與經貿八區域均規畫設置旅館及百貨設施，目前招商案預計10月27日決標，後續將加速興建進度，以完善周邊機能。

經發局長張峯源表示，市府與外貿協會已攜手推動配套措施，目前已有20家旅宿業者合作，展期提供接駁車服務往返會展中心。交通局也同步規畫直達接駁路線，減少轉乘不便。

此外，開展初期市府將提供展場租金7折優惠，並補助業者國內外參展費用，協助產業降低成本、擴大能見度。張峯源強調，會展中心將成為中部產業新動能，「透過會展帶動觀光、住宿與商圈，打造完整的產業聚落生態。」

國民黨台中市議員林碧秀為廠商請命，希望會展中心租金優惠。經發局長張峯源表示初期打七折。圖／翻攝議會直播
