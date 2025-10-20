協助受美關稅影響 中市府祭出護勞工措施

快訊

中央社／ 台中20日電

為協助受美國關稅影響的勞工及企業，台中市勞工局今天表示，整合中央及地方資源提供「護勞工20大力」措施，全方面穩定勞工就業，並舉辦就業博覽會，釋出5200個職缺

受美國關稅影響，台中市部分企業實施減班休息措施，為協助受影響的勞工及企業，勞工局發布新聞稿說明，整合中央及地方資源提供「護勞工20大力」措施，全方面穩定勞工就業。

勞工局表示，除針對受美國關稅影響實施減班休息事業單位，增加訪視頻率及強化與廠協會連結，還及時掌握轄區產業變動並輔導事業單位與勞工，申請勞工再充電計畫及僱用安定措施。

勞工局長林淑媛說，11月1日並將在台中世貿中心舉辦就業博覽會，徵才活動現場設置「護勞工20大力諮詢專區」，有相關需求的事業單位或勞工皆可到現場洽詢。

林淑媛表示，就業博覽會邀集包含大立光、美光、聯亞科技外，更有鴻勁精密、科雅光電等13家首度加入就博會的廠商，共計提供5200個工作機會，其中有薪資上看8萬元的丈量工務專員職缺，也有上看7萬元的設計繪圖人員職缺。此外，勞工局也開發1400個不限學經歷職缺，歡迎求職民眾把握機會踴躍面試。

勞工局 職缺 減班休息

