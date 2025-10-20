高齡藥師退休後續穿白袍工作 勞動部助留用
竹山鎮東華醫院響應「繼續僱用高齡者補助計畫」，67歲陳姓藥師退休後續留醫院，穿著熟悉白袍為患者服務，陳藥師繼續做著熱愛的工作，院方也可獲勞動部補助、改善人力問題。
竹山鎮東華醫院肩負偏鄉醫療重任，面對全台藥劑師人力問題，院方積極響應勞動部勞動力發展署「繼續僱用高齡者補助計畫」，請院內資深藥師續留工作崗位，陳姓藥師說，能繼續站在調劑台前很有成就感，只要健康允許，服務患者是他最熟悉、最熱愛的事。
勞發署中彰投分署今天發布新聞稿表示，陳姓藥師熟悉患者用藥習慣與疾病史，年輕同事常從他身上學到實務判斷，及與病患溝通的人情味；考量高齡員工體力，院方提供彈性工時，陳姓藥師每週上班5天、每天4小時，維持穩定生活節奏及兼顧健康與家庭。
中彰投分署表示，今年協助145家企業留用273名屆退高齡勞工續留職場，9月1日起受理企業明年度補助申請案；企業每留用一名高齡員工最高可獲得新台幣25萬8000元補助，歡迎踴躍申請，共創世代共榮友善職場。
中彰投分署表示，雇主有意願持續僱用屆齡65歲員工，且繼續僱用員工數依公告行業別，達公司申請下一年度僱用65歲員工總數一定比例即可申請；繼續僱用期間達6個月給予補助，前6個月每月補助1萬3000元，第7至18個月每月補助1萬5000元，最多18個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言