南投縣衛生所一堆老機車、還在登記報到 議員開轟

南投不少民眾就醫依賴衛生所，設備卻欠佳，縣議員今質詢，全縣衛生所至今仍手動登記，130部公務機車有110部車齡逾10年，出勤安全堪慮等要求縣府改善。衛生局表示，衛生所自動報到系統本月底完成建置，後續盤點設備逐年汰換。

議員林儒暘指出，縣府今年勇奪台灣健康城市暨高齡友善城市獎「縣市卓越獎」，是全國唯一獲獎縣市，在雜誌2025年智慧城市調查健康服務醫療AI應用也獲卓越獎，上月抱回2025台灣永續行動獎等獎項，但縣內衛生所設備卻是老舊損壞。

他進一步表示，南投縣境多山且遼闊，城鄉醫療資源差距大，不少民眾就醫仍依賴地方衛生所，但地方衛生基礎設備卻相當老舊落後，至今看病仍要手動登記，無法插卡報到；有的衛生所甚至冰箱壞了，導致血液、尿液等檢體無處可冰存。

此外，全縣13個鄉鎮市衛生所共130部公務機車，其中110部車齡逾10年，甚至還有20多台20年以上的老機車，所內醫護人員出勤安全堪慮，要求縣府應重視且及時汰換。縣議員林芳伃也強調，第一線人員所需設備不能省，當換就該換。