影／彰化強風鷹架接連倒占據車道 警方緊急疏導

受到東北季風及外圍環流與低壓帶三重影響，彰化地區今天整天風勢明顯增強，不僅鹿港鎮風飛沙撲面，鹿港與彰化市也陸續傳出鷹架倒塌災情，幸好未釀傷亡。

中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風，彰化市也傳出災情。下午在彰化市彰水路一處建築物外牆維修鷹架因風勢過強，突然劇烈搖晃後倒塌，占用一個車道。

警方獲報趕抵現場，初步研判係強風導致外牆維修鷹架倒塌，所幸當時無人經過，未造成人員傷亡，屋主已通知怪手進場協助排除，警方在現場實施交通管制，避免車輛誤入受阻路段。

稍早在鹿港一處靠近民俗文物館的建案，也因強風導致部分鷹架劇烈搖晃，甚至倒塌，砸中鄰近住戶屋頂，鐵架甚至店近屋裡盆栽，造成破碎、泥土四散，所幸當時無人經過，未造成人員傷亡，