台中多區綠鬣蜥現蹤 市府調查熱區嚴守烏溪防線
外來入侵種綠鬣蜥破壞農田與生態環境，台中市議員張家銨今天表示，台中多區陸續出現綠鬣蜥蹤跡，顯示族群北擴。農業局長張敬昌表示，調查綠鬣蜥出沒熱區，防堵跨越烏溪防線。
台中市議會今天召開財經委員會，民進黨籍市議員張家銨質詢，中央已於2024年底成立「綠鬣蜥防治應變小組」，整合通報、監測、捕捉三大層面，由農業部統籌跨機關協力推動防治，也補助地方政府經費與專業指導。
她說，台中市目前仍僅以1999市民專線通報方式處理，並無專責團隊或主動巡查計畫，實際執行與捕蜂捉蛇業務無異，顯得消極與低效率。將通報與巡捕都交由承包廠商執行，效果有限、成效不彰。
張家銨提到，高雄市近年改採「通報出勤」與「主動巡捕」分流制度，由專業移除團隊負責例行巡視與重點清除，穩定綠鬣蜥族群數量，台中市若還在等通報，恐怕會錯過防治的關鍵窗口期。
張敬昌表示，市府和中央以及地方協會合作，調查綠鬣蜥出沒熱區，將成立地方巡守隊全面圍堵，未來也會成立專案小組，有效防止綠鬣蜥跨越烏溪在台中地區建立族群。
