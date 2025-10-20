快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

台中多區綠鬣蜥現蹤 市府調查熱區嚴守烏溪防線

中央社／ 台中20日電
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影
綠鬣蜥盤據在樹上。記者劉學聖／攝影

外來入侵種綠鬣蜥破壞農田與生態環境，台中市議員張家銨今天表示，台中多區陸續出現綠鬣蜥蹤跡，顯示族群北擴。農業局長張敬昌表示，調查綠鬣蜥出沒熱區，防堵跨越烏溪防線。

台中市議會今天召開財經委員會，民進黨籍市議員張家銨質詢，中央已於2024年底成立「綠鬣蜥防治應變小組」，整合通報、監測、捕捉三大層面，由農業部統籌跨機關協力推動防治，也補助地方政府經費與專業指導。

她說，台中市目前仍僅以1999市民專線通報方式處理，並無專責團隊或主動巡查計畫，實際執行與捕蜂捉蛇業務無異，顯得消極與低效率。將通報與巡捕都交由承包廠商執行，效果有限、成效不彰。

張家銨提到，高雄市近年改採「通報出勤」與「主動巡捕」分流制度，由專業移除團隊負責例行巡視與重點清除，穩定綠鬣蜥族群數量，台中市若還在等通報，恐怕會錯過防治的關鍵窗口期。

張敬昌表示，市府和中央以及地方協會合作，調查綠鬣蜥出沒熱區，將成立地方巡守隊全面圍堵，未來也會成立專案小組，有效防止綠鬣蜥跨越烏溪在台中地區建立族群。

綠鬣蜥 台中市 張家銨

延伸閱讀

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

中火罰鍰遭撤銷掀波 綠營批環保局政治操作要局長下台

相關新聞

影／彰化強風鷹架接連倒占據車道 警方緊急疏導

受到東北季風及外圍環流與低壓帶三重影響，彰化地區今天整天風勢明顯增強，不僅鹿港鎮風飛沙撲面，鹿港與彰化市也陸續傳出鷹架倒...

影／鹿港狂風肆虐 強風夾飛沙如拍電影、施工鷹架掉落砸住家

彰化鹿港今天受到東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，迎來強勁風勢，鎮上部分路段風沙飛舞，尤其東石路一帶正在施工，場景...

台中多區綠鬣蜥現蹤 市府調查熱區嚴守烏溪防線

外來入侵種綠鬣蜥破壞農田與生態環境，台中市議員張家銨今天表示，台中多區陸續出現綠鬣蜥蹤跡，顯示族群北擴。農業局長張敬昌表...

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

台中購物節將於10月24日開跑，民進黨市議員黃守達質疑，購物節倒數4天，宣傳卻相當落漆，到現在還有許多攤販店家不知今年有...

高雄行銷到處粉紅泡泡 台中議員嘆「滿城盧秀燕」

高雄舉辦BlackPink演唱會，滿城點燈冒「粉紅泡泡」，民進黨台中市議員群轟舉辦台中爵士音樂節，市長盧秀燕上台打鼓畫面...

銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

被稱為「銀髮界奧斯卡」的創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會，今天在台中國際展覽館登場，全台各地共274位機構長者參賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。