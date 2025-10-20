影／鹿港狂風肆虐 強風夾飛沙如拍電影、施工鷹架掉落砸住家

彰化鹿港今天受到東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，迎來強勁風勢，鎮上部分路段風沙飛舞，尤其東石路一帶正在施工，場景宛如電影特效，機車騎士在飛沙中穿梭，居民說，如果沒有戴全罩安全帽，肯定是滿嘴都是沙。

中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風，風力足以掀起路面砂石及輕型物件，提醒民眾外出務必戴好安全防護、減速慢行，以免遭飛沙或吹落物擊傷。