影／鹿港狂風肆虐 強風夾飛沙如拍電影、施工鷹架掉落砸住家
彰化鹿港今天受到東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，迎來強勁風勢，鎮上部分路段風沙飛舞，尤其東石路一帶正在施工，場景宛如電影特效，機車騎士在飛沙中穿梭，居民說，如果沒有戴全罩安全帽，肯定是滿嘴都是沙。
中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風，風力足以掀起路面砂石及輕型物件，提醒民眾外出務必戴好安全防護、減速慢行，以免遭飛沙或吹落物擊傷。
狂風不只帶來飛沙，也造成災情，鹿港一處靠近民俗文物館的建案，下午因強風導致部分鷹架劇烈搖晃，甚至倒塌，砸中鄰近住戶屋頂，鐵架甚至店近屋裡盆栽，造成破碎、泥土四散，所幸當時無人經過，未造成人員傷亡，但居民仍被突如其來的劇烈搖晃嚇得心驚，施工單位緊急場處理，加強防護措施。
