彰化縣長選舉網路試水溫 藍綠都分享問卷、名單設計耐人尋味
距離下屆彰化縣長選舉還有一年多，藍綠陣營目前尚未有明確人選出線，但有意角逐者動作頻頻，陸續透過看板、文宣甚至民調暖身拚聲量，今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，引發地方政治圈與網友關注。
有黨工指出，這份問卷明顯鎖定年輕與網路世代，過去較少出現針對網路族群的選舉調查，結果未必能反映整體現況，但具有話題與炒作效果。
這分「彰化候選人支持度調查」，內容並不侷限某一政黨，提問包括支持的政黨，明年的彰化縣長選舉，傾向支持哪誰，人選有謝衣鳯、洪榮章、陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富、張啓楷，也要填表者幫國民黨、民進黨以及民眾黨打分數，還調查對現任縣長王惠美施展滿意度，以及2022年縣長選舉，以及2024年的選舉中支持哪一位候選人。
問卷上線後引起熱烈轉傳，部分已宣布參選的藍綠人士也在社群分享連結、呼籲支持者填寫拉票。但有網友則質疑，曾表態爭取國民黨提名的前副縣長柯呈枋未被列入選項，認為名單設計耐人尋味，也凸顯地方選舉提早進入「網路輿論場」。
國民黨彰化縣黨部表示，新任黨主席剛上任，後續提名作業仍待中央排定時程，依以往經驗，提名順序會先處理連任縣市長，再到較沒爭議的地區，最後才進入需協調的縣市，「這次也可能得納入民眾黨因素評估」。民進黨彰化縣黨部則說，選對會近期才會啟動徵詢程序，會先與有意願的地方人士溝通確認。
