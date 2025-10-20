快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

彰化縣長選舉網路試水溫 藍綠都分享問卷、名單設計耐人尋味

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，引發地方政治圈與網友關注。圖／翻攝網路
今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，引發地方政治圈與網友關注。圖／翻攝網路

距離下屆彰化縣長選舉還有一年多，藍綠陣營目前尚未有明確人選出線，但有意角逐者動作頻頻，陸續透過看板、文宣甚至民調暖身拚聲量，今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，引發地方政治圈與網友關注。

有黨工指出，這份問卷明顯鎖定年輕與網路世代，過去較少出現針對網路族群的選舉調查，結果未必能反映整體現況，但具有話題與炒作效果。

這分「彰化候選人支持度調查」，內容並不侷限某一政黨，提問包括支持的政黨，明年的彰化縣長選舉，傾向支持哪誰，人選有謝衣鳯、洪榮章、陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富、張啓楷，也要填表者幫國民黨、民進黨以及民眾黨打分數，還調查對現任縣長王惠美施展滿意度，以及2022年縣長選舉，以及2024年的選舉中支持哪一位候選人。

問卷上線後引起熱烈轉傳，部分已宣布參選的藍綠人士也在社群分享連結、呼籲支持者填寫拉票。但有網友則質疑，曾表態爭取國民黨提名的前副縣長柯呈枋未被列入選項，認為名單設計耐人尋味，也凸顯地方選舉提早進入「網路輿論場」。

國民黨彰化縣黨部表示，新任黨主席剛上任，後續提名作業仍待中央排定時程，依以往經驗，提名順序會先處理連任縣市長，再到較沒爭議的地區，最後才進入需協調的縣市，「這次也可能得納入民眾黨因素評估」。民進黨彰化縣黨部則說，選對會近期才會啟動徵詢程序，會先與有意願的地方人士溝通確認。

今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，針對網路族群試水溫。圖／翻攝網路
今天在臉書社群出現一份名為「彰化候選人支持度調查」的網路問卷，針對可能參選人進行意象調查，針對網路族群試水溫。圖／翻攝網路

網路

延伸閱讀

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

相關新聞

影／彰化強風鷹架接連倒占據車道 警方緊急疏導

受到東北季風及外圍環流與低壓帶三重影響，彰化地區今天整天風勢明顯增強，不僅鹿港鎮風飛沙撲面，鹿港與彰化市也陸續傳出鷹架倒...

影／鹿港狂風肆虐 強風夾飛沙如拍電影、施工鷹架掉落砸住家

彰化鹿港今天受到東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，迎來強勁風勢，鎮上部分路段風沙飛舞，尤其東石路一帶正在施工，場景...

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

台中購物節將於10月24日開跑，民進黨市議員黃守達質疑，購物節倒數4天，宣傳卻相當落漆，到現在還有許多攤販店家不知今年有...

高雄行銷到處粉紅泡泡 台中議員嘆「滿城盧秀燕」

高雄舉辦BlackPink演唱會，滿城點燈冒「粉紅泡泡」，民進黨台中市議員群轟舉辦台中爵士音樂節，市長盧秀燕上台打鼓畫面...

銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

被稱為「銀髮界奧斯卡」的創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會，今天在台中國際展覽館登場，全台各地共274位機構長者參賽，...

彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。