影／亞洲慈善餐會首辦南投 10國大廚在台展廚藝…明年移師新加坡
「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，日本、韓國、越南、印尼、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國廚師飛抵台灣，展現各國特色料理招待中部地區公益團體，我國協會授旗給星國代表，下屆移師新加坡。
台灣廚藝美食協會理事長王志文指出，該協會成立以來始終秉持「以料理傳愛、以美食行善」的理念，並於2012年加入世界廚師聯合會，之後便結合在地企業或團體，在每年10月20日訂為「世界廚師日」，將世界廚師日獻給慈善活動。
該協會今年將慈善活動擴大串連亞洲各國，與南投埔里牛耳藝術渡假村美食合作舉辦「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」，邀亞洲各國廚師與台灣廚師齊做公益，透過廚藝串連世界，溫暖弱勢族群，也促進各國廚師之間的廚藝交流及合作。
來自日本、韓國、越南、印尼、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國家地區廚師飛抵台灣，今當場製作咖哩魚蛋、海南雞飯等各國特色料理，我國國宴名廚「阿儒師」潘岱儒上演「麻油香拌什錦菇」料理秀，招待公益團體。
牛耳藝術渡假村總經理黃碩基表示，今天的慈善餐會匯集亞洲各國廚藝展現，以自助餐形式招待信望愛基金會、唐氏症關愛者協會、復活啟智中心等中部地區公益團體共餐，在地餐飲業者也到場設攤，是美食盛宴，更是一次社會關懷行動。
台灣廚藝美食協會今也授旗給星國代表，象徵第二屆亞洲慈善餐會將移師新加坡，該協會表示，明年的亞洲慈善餐會將由新加坡主辦，台灣也將派廚師代表與會，透過料理為世界注入更多溫暖與力量，並展現跨越國界的善意與文化共融的力量。
