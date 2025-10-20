影／亞洲慈善餐會首辦南投 10國大廚在台展廚藝…明年移師新加坡

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」」由台灣主辦，今在南投埔里牛耳藝術渡假村登場，下一屆將移師新加坡。記者賴香珊／攝影
「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，日本、韓國、越南、印尼、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國廚師飛抵台灣，展現各國特色料理招待中部地區公益團體，我國協會授旗給星國代表，下屆移師新加坡。

台灣廚藝美食協會理事長王志文指出，該協會成立以來始終秉持「以料理傳愛、以美食行善」的理念，並於2012年加入世界廚師聯合會，之後便結合在地企業或團體，在每年10月20日訂為「世界廚師日」，將世界廚師日獻給慈善活動。

該協會今年將慈善活動擴大串連亞洲各國，與南投埔里牛耳藝術渡假村美食合作舉辦「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」，邀亞洲各國廚師與台灣廚師齊做公益，透過廚藝串連世界，溫暖弱勢族群，也促進各國廚師之間的廚藝交流及合作。

來自日本、韓國、越南、印尼、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國家地區廚師飛抵台灣，今當場製作咖哩魚蛋、海南雞飯等各國特色料理，我國國宴名廚「阿儒師」潘岱儒上演「麻油香拌什錦菇」料理秀，招待公益團體。

牛耳藝術渡假村總經理黃碩基表示，今天的慈善餐會匯集亞洲各國廚藝展現，以自助餐形式招待信望愛基金會、唐氏症關愛者協會、復活啟智中心等中部地區公益團體共餐，在地餐飲業者也到場設攤，是美食盛宴，更是一次社會關懷行動。

台灣廚藝美食協會今也授旗給星國代表，象徵第二屆亞洲慈善餐會將移師新加坡，該協會表示，明年的亞洲慈善餐會將由新加坡主辦，台灣也將派廚師代表與會，透過料理為世界注入更多溫暖與力量，並展現跨越國界的善意與文化共融的力量。

「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，香港廚師製作咖哩魚蛋特色料理等招待公益團體。記者賴香珊／攝影
「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，斯里蘭卡、馬來西亞等國廚師抵台展現特色料理招待公益團體。記者賴香珊／攝影
「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」今在南投登場，國宴名廚「阿儒師」潘岱儒（左）上演「麻油香拌什錦菇」料理秀。記者賴香珊／攝影
「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，馬來西亞、斯里蘭卡等國廚師抵台展現特色料理招待公益團體。記者賴香珊／攝影
「第一屆亞洲慈善餐會」由台灣主辦，今在南投登場，新加坡廚師製作海南雞飯等特色料理招待公益團體。記者賴香珊／攝影
「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」」由台灣主辦，今在南投埔里牛耳藝術渡假村登場，下一屆將移師新加坡。記者賴香珊／攝影
「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」今在南投埔里牛耳渡假村登場，亞洲11個國家地區廚師展現廚藝招待公益團體。記者賴香珊／攝影
「世界廚師節－第一屆亞洲慈善餐會」今在南投登場，國宴名廚「阿儒師」潘岱儒（左）上演「麻油香拌什錦菇」料理秀。記者賴香珊／攝影
