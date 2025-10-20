快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市經濟發展局今發表台中購物節，今年不但總參與店家成長至26萬家，其中優惠店家更一舉由去年的1萬7千家突破至兩萬家。圖／報系資料照
台中購物節將於10月24日開跑，民進黨市議員黃守達質疑，購物節倒數4天，宣傳卻相當落漆，到現在還有許多攤販店家不知今年有辦理購物節，非常離譜。台中市副市長黃國榮表示，活動應該要盡早並盡量宣傳。

台中市議會今財政經濟業務質詢，黃守達質疑，經發局宣傳不力，造成很多市民對台中購物節完全狀況外。購物節臉書專頁到現在還顯示2025購物節Coming Soon，連官方網站也未提供任何海報或圖卡。

黃守達批評，盧市府口口聲聲說提振庶民經濟，卻不主動走進庶民日常生活空間。據他了解，舊城區許多市場攤販與商圈店家，非但不知道購物節什麼時候開始，甚至連今年有辦購物節也不知道。攤商只知有民間所辦理的鈴蘭通納涼會，卻不知市府花大錢辦理的購物節，非常荒唐。

黃守達強調，去年購物節宣傳，夾帶盧秀燕照片鋪天蓋地，引起輿論批評；但批評重點是請盧市長不要假公濟私做個人宣傳，而非叫盧市府不要宣傳。他個人反對購物節大撒幣活動，但預算既然依法編列，就應該認真執行。

黃守達指出，連台中通APP最新動向也沒看到購物節的資訊，還停留在雙十國慶的活動。台中通作為辦理市民資訊服務的最大通路，存在感卻相當薄弱。

民眾黨市議員陳清龍說，高雄藉辦Blackpink演唱會行銷高雄，城市變粉紅色，城市行銷佳，台中購物節今年邁入第七年，也可以成為城市品牌，購物節有很多大數據分析，也有台中通，市府應該要好好利用，並可將台中會展中心與台中購物節結合。

經發局長張峯源說，台中購物節活動從10月24日至12月25日，將分四階段行銷，歡迎民眾透過發票登錄參與抽獎。至於台中會展中心今年檔期已經排定，且會展中心目前還在裝修，明年將會與購物節配合行銷。

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

