彰化三山國王客底文化節登場 39間宮廟齊聚同霖宮

今年的彰化縣三山國王客底文化節25日及26日登場；縣長王惠美說，彰化縣福佬客鄉約有40萬人，縣內39間三山國王廟117尊神齊聚永靖鄉同霖宮，期盼藉活動讓民眾認識永靖客庄。

彰化縣政府發布新聞稿，宣布由縣內39座三山國王廟聯合舉辦的2025「彰化縣三山國王客底文化節」，10月25日及26日在永靖鄉同霖宮登場。

彰化縣長王惠美說，彰化福佬客鄉約有40萬人，分布在員林、永靖、埔心等鄉鎮市，主要信仰為三山國王，不過近年來因客家與閩南族群逐漸融合，日常較少講客語，習俗也日漸式微，期盼藉由宗教信仰連結各地鄉親，縣府也會持續推廣客家文化，凝聚客家情誼。

王惠美指出，今年文化節安排多項活動，包括火把迎神繞境祈福，以最具特色的火把繞境方式迎接光明與福運，祈求家戶興旺；彰化縣三山國王朝聖典禮則會有39間宮廟代表身著古袍以古禮祭祀神尊、祈求國泰民安，縣府也規劃安排走讀小旅行，藉由文史人員帶領走讀同霖宮及忠實第等景點，介紹客庄文化，也讓鄉親更認識永靖客庄。

三山國王客家文化協會長胡祥畯表示，客底文化節活動至今已經邁入第24年，感謝大家的支持，也邀請民眾屆時一起參與客庄揚藝樂舞秀及文化體驗，另品嘗擂茶及麻糬，歡迎大家共襄盛舉。