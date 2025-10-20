快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

彰化三山國王客底文化節登場 39間宮廟齊聚同霖宮

中央社／ 彰化20日電

今年的彰化縣三山國王客底文化節25日及26日登場；縣長王惠美說，彰化縣福佬客鄉約有40萬人，縣內39間三山國王廟117尊神齊聚永靖鄉同霖宮，期盼藉活動讓民眾認識永靖客庄。

彰化縣政府發布新聞稿，宣布由縣內39座三山國王廟聯合舉辦的2025「彰化縣三山國王客底文化節」，10月25日及26日在永靖鄉同霖宮登場。

彰化縣長王惠美說，彰化福佬客鄉約有40萬人，分布在員林、永靖、埔心等鄉鎮市，主要信仰為三山國王，不過近年來因客家與閩南族群逐漸融合，日常較少講客語，習俗也日漸式微，期盼藉由宗教信仰連結各地鄉親，縣府也會持續推廣客家文化，凝聚客家情誼。

王惠美指出，今年文化節安排多項活動，包括火把迎神繞境祈福，以最具特色的火把繞境方式迎接光明與福運，祈求家戶興旺；彰化縣三山國王朝聖典禮則會有39間宮廟代表身著古袍以古禮祭祀神尊、祈求國泰民安，縣府也規劃安排走讀小旅行，藉由文史人員帶領走讀同霖宮及忠實第等景點，介紹客庄文化，也讓鄉親更認識永靖客庄。

三山國王客家文化協會長胡祥畯表示，客底文化節活動至今已經邁入第24年，感謝大家的支持，也邀請民眾屆時一起參與客庄揚藝樂舞秀及文化體驗，另品嘗擂茶及麻糬，歡迎大家共襄盛舉。

客家文化 王惠美

延伸閱讀

鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

彰化二林和平公園變身「星球探險樂園」 親子同遊真開心

即刻救援！彰縣府男處長突心肌梗塞 局處長連人帶椅送醫救回一命

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

相關新聞

銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

被稱為「銀髮界奧斯卡」的創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會，今天在台中國際展覽館登場，全台各地共274位機構長者參賽，...

彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議...

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

台中市議會今財政經濟業務質詢，民進黨市議員王立任表示，高美濕地陸蟹多，但是近年面臨最大危機不只有路殺，還會被外籍移工抓來...

盧秀燕爵士音樂節登台打鼓 秒變「靈異現場」…文化局回應了

台中爵士音樂節10月17日至10月26日登場，今年邀集15國、共22組國內外音樂團隊連演10天。台中市長盧秀燕18日出席...

響應台中綠美圖試營運 盧秀燕邀市民草地閱讀野餐

「台中市民野餐日」今年邁入第四屆，11月2日將在全市29區同步盛大登場，今年呼應「台中綠美圖」試營運，以「草地閱讀」為主...

谷關伊豆整修2年重新營業 台中觀旅局：未取得旅館業登記證

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，最近重新營業，引起遊客注意和分享；台中市觀旅局今天表示，該旅館仍未取得旅館業登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。