埔里添閱讀場域 普天圖書館相隔10年重飄書香

中央社／ 南投縣20日電

普天圖書館曾是埔里市區，除鎮立圖書館外，重要閱讀場域，10年前因人力等因素停止開放；館方為推廣閱讀，歷時10個月籌備重新開放，目前推出到圖書館讀書集20點換小禮物活動。

埔里鎮北環路中台禪寺普天精舍設有優質圖書館及閱讀空間，約10年前因管理人力不足等因素而暫停對外開放，居民認為可惜，經重新募集志工人力、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解及整理軟硬體設施後，今年8月重啟，館方今天邀民眾走進感受閱讀溫度。

普天圖書館位於普天精舍5樓，占地200多坪，空間寬敞寧靜，2003年啟用即是市區繼埔里鎮立圖書館後，民眾閱讀、借書的重要文化場域，經閉館10年，館方為敦親睦鄰、推廣閱讀，歷時10個月籌備，從空間規劃、整修、書籍分類到人力培訓，動員逾60名義工參與。

普天圖書館表示，目前館藏約3萬冊，持續添購新書編碼上架，館內提供約60名男、女眾閱讀區，讓使用者專心讀書；圖書館週一至週五上午及週四全天休館，開館時間下午2時至5時、晚間7時至9時，週六開館時間上午9時至中午12時及下午2時至5時，週日上午9時至中午12時、下午2時至5時、晚間7時至9時開館。

