埔里添閱讀場域 普天圖書館相隔10年重飄書香
普天圖書館曾是埔里市區，除鎮立圖書館外，重要閱讀場域，10年前因人力等因素停止開放；館方為推廣閱讀，歷時10個月籌備重新開放，目前推出到圖書館讀書集20點換小禮物活動。
埔里鎮北環路中台禪寺普天精舍設有優質圖書館及閱讀空間，約10年前因管理人力不足等因素而暫停對外開放，居民認為可惜，經重新募集志工人力、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解及整理軟硬體設施後，今年8月重啟，館方今天邀民眾走進感受閱讀溫度。
普天圖書館位於普天精舍5樓，占地200多坪，空間寬敞寧靜，2003年啟用即是市區繼埔里鎮立圖書館後，民眾閱讀、借書的重要文化場域，經閉館10年，館方為敦親睦鄰、推廣閱讀，歷時10個月籌備，從空間規劃、整修、書籍分類到人力培訓，動員逾60名義工參與。
普天圖書館表示，目前館藏約3萬冊，持續添購新書編碼上架，館內提供約60名男、女眾閱讀區，讓使用者專心讀書；圖書館週一至週五上午及週四全天休館，開館時間下午2時至5時、晚間7時至9時，週六開館時間上午9時至中午12時及下午2時至5時，週日上午9時至中午12時、下午2時至5時、晚間7時至9時開館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言