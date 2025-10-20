銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

被稱為「銀髮界奧斯卡」的創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會，今天在台中國際展覽館登場，全台各地共274位機構長者參賽，選手最高齡101歲；眾人全力以赴，有人坐在輪椅上，志工協助完成射飛鏢項目，成績雖不高，仍獲得在場人士熱烈掌聲。

創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會今年邁入第11屆，以打破臥病在床的刻板印象為核心精神，鼓勵長者從運動中重新找回自信與生命動能。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，今年的運動會與往年不同，強調「運動共融」的精神，排球賽以充氣排球賽揭開序幕，讓長者與工作人員共同上場互動，打破年齡的隔閡。

長期推動運動平權的國立台灣師範大學姜義村教授表示，運動沒有年齡限制，只有參與與否，創齡運動會是一場競賽，更是長者「重新與自己身體對話」的舞台。今年在導入AR虛擬實境自行車表演賽，模擬南投日月潭環湖路線，讓長者與貴賓輪流騎乘，體驗真實坡度與風景變化。

嘉義濟美仁愛之家侯進國社工分享，阿發伯是濟美隊的靈魂人物，首次參賽以來，連年帶領團隊勇奪金牌。今年他滿懷期待再度出征，迎接人生百歲榮耀，但一場突乎其來的流行性感冒，讓他因病離世，但他那分熱忱與堅持，已深深烙印在每位隊員心中。