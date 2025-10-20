快訊

獨／恭喜！親友含淚見證 Lulu登記嫁給陳漢典

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。圖／台灣設計研究院提供
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。圖／台灣設計研究院提供

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議會今天舉行定期會，有議員質詢局處要求改善設施，對此彰化縣府城觀處王瑩琦提出正確的溜滑梯方式，下滑時需鞋面朝下增加摩擦力。

彰化縣議員吳韋達說，他的助理去試滑溜滑梯都快嚇死，他自己滑整個人向前衝，試著踩煞車，但在滑出段整個人往前衝，所以必須往前跑，真的差點摔倒。

吳韋達認為滑道坡面材質滑，緩衝道太短，沒有減緩或停止作用，且此溜滑梯13以上才能玩，現場警示不夠明顯，也要考慮小朋友看不看得懂，建議滑出面延長，並針對全彰化縣遊戲設施造冊體檢，看是否合理。他也建議縣長有機會去滑看看，「但要請隨扈保護好。」

王瑩琦回應，所有遊具都有分齡，開放前都經過檢驗合格，且遊戲場都要每3年要檢測一次也都有列冊列管，遊戲場有相關規定也需要使用者遵循；她針對吳韋達提供溜滑梯的影片指出，議員溜滑梯方式，其實腳底要鞋面朝下增加摩擦力，下了滑道到緩衝區鞋底會自然貼到地面，剛好有28公分高度，可以讓溜的人站起來，相關規定會再加強宣導。

彰化市新建的「天空遊戲場」開放，傳出有民眾溜滑梯受傷，彰化縣議會今天舉行定期會，縣議員吳韋達提出質詢。圖／翻攝彰化縣議會直播
彰化市新建的「天空遊戲場」開放，傳出有民眾溜滑梯受傷，彰化縣議會今天舉行定期會，縣議員吳韋達提出質詢。圖／翻攝彰化縣議會直播

溜滑梯 吳韋達 議員 彰化

延伸閱讀

彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命

鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

天空遊戲場玩滑梯2人骨折 彰縣府：將除蠟理賠

北市推遊戲場升級 特公盟應納更多遮蔭降溫防避熱傷害

相關新聞

彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議...

盧秀燕爵士音樂節登台打鼓 秒變「靈異現場」…文化局回應了

台中爵士音樂節10月17日至10月26日登場，今年邀集15國、共22組國內外音樂團隊連演10天。台中市長盧秀燕18日出席...

銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

被稱為「銀髮界奧斯卡」的創齡─銀向樂活全國老人福利機構運動會，今天在台中國際展覽館登場，全台各地共274位機構長者參賽，...

不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

台中市議會今財政經濟業務質詢，民進黨市議員王立任表示，高美濕地陸蟹多，但是近年面臨最大危機不只有路殺，還會被外籍移工抓來...

響應台中綠美圖試營運 盧秀燕邀市民草地閱讀野餐

「台中市民野餐日」今年邁入第四屆，11月2日將在全市29區同步盛大登場，今年呼應「台中綠美圖」試營運，以「草地閱讀」為主...

谷關伊豆整修2年重新營業 台中觀旅局：未取得旅館業登記證

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，最近重新營業，引起遊客注意和分享；台中市觀旅局今天表示，該旅館仍未取得旅館業登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。