彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑
彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議會今天舉行定期會，有議員質詢局處要求改善設施，對此彰化縣府城觀處王瑩琦提出正確的溜滑梯方式，下滑時需鞋面朝下增加摩擦力。
彰化縣議員吳韋達說，他的助理去試滑溜滑梯都快嚇死，他自己滑整個人向前衝，試著踩煞車，但在滑出段整個人往前衝，所以必須往前跑，真的差點摔倒。
吳韋達認為滑道坡面材質滑，緩衝道太短，沒有減緩或停止作用，且此溜滑梯13以上才能玩，現場警示不夠明顯，也要考慮小朋友看不看得懂，建議滑出面延長，並針對全彰化縣遊戲設施造冊體檢，看是否合理。他也建議縣長有機會去滑看看，「但要請隨扈保護好。」
王瑩琦回應，所有遊具都有分齡，開放前都經過檢驗合格，且遊戲場都要每3年要檢測一次也都有列冊列管，遊戲場有相關規定也需要使用者遵循；她針對吳韋達提供溜滑梯的影片指出，議員溜滑梯方式，其實腳底要鞋面朝下增加摩擦力，下了滑道到緩衝區鞋底會自然貼到地面，剛好有28公分高度，可以讓溜的人站起來，相關規定會再加強宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言