彰化天空遊戲場溜滑梯議員滑到快摔倒 處長教「鞋面朝下」正確滑

彰化市新建的「天空遊戲場」斥資6千萬元，10月10日開放，但短短一周，傳出一名市民因溜滑梯速度過快導致落地腳傷，彰化縣議會今天舉行定期會，有議員質詢局處要求改善設施，對此彰化縣府城觀處王瑩琦提出正確的溜滑梯方式，下滑時需鞋面朝下增加摩擦力。

彰化縣議員吳韋達說，他的助理去試滑溜滑梯都快嚇死，他自己滑整個人向前衝，試著踩煞車，但在滑出段整個人往前衝，所以必須往前跑，真的差點摔倒。

吳韋達認為滑道坡面材質滑，緩衝道太短，沒有減緩或停止作用，且此溜滑梯13以上才能玩，現場警示不夠明顯，也要考慮小朋友看不看得懂，建議滑出面延長，並針對全彰化縣遊戲設施造冊體檢，看是否合理。他也建議縣長有機會去滑看看，「但要請隨扈保護好。」