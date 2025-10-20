不只路殺危機！高美濕地陸蟹遭移工抓來吃 議員要求禁捕捉

台中市議會今財政經濟業務質詢，民進黨市議員王立任表示，高美濕地陸蟹多，但是近年面臨最大危機不只有路殺，還會被外籍移工抓來吃，因移工趁陸蟹遷移過程中抓蟹，並未在保護區範圍內，無法可管，要求市府應明確禁止捕捉，並加強校園路殺防治課程。農業局長張敬昌說，將研議法規，並加強教育防治。

王立任表示，根據「台灣動物路死觀察網」公布的全國百大動物路殺熱點資料，台中市共有3處路段入列，分別為大雪山林道專1路殺為蛇類、國道1號台中交流道附近路殺白鷺鷥，以及高美濕地路殺為陸蟹。

高美濕地是台中市重要生態地標之一。王立任說，近年當地屢有外籍移工或民眾捕捉陸蟹。根據現行法規，濕地保護區內禁止捕捉野生動物，但陸蟹具有陸地生活、海中產卵的生態習性，牠們會短暫離開保護區行經道路，一旦走出保護範圍，現行法規卻無明確禁止捕捉或規範，導致保育區內的陸蟹可能在離開保護區後遭捕捉。

王立任強調，若陸蟹無法順利回到海中生產幼體，導致族群數量逐年下降，也連帶影響以陸蟹幼體為食的海洋物種，最終破壞整體濕地與近海的生態平衡，反映出農業局在法規及管理上的漏洞。

王立任建議，農業局應立即比照新北市經驗，將路殺防治、環境教育與保育宣導納入長期規劃，同時針對高美濕地周邊區域，市府應明確禁止捕捉離開濕地活動的陸蟹，並加強巡查與民眾宣導。