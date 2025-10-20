盧秀燕爵士音樂節登台打鼓 秒變「靈異現場」…文化局回應了
台中爵士音樂節10月17日至10月26日登場，今年邀集15國、共22組國內外音樂團隊連演10天。台中市長盧秀燕18日出席開幕式登台打鼓，盧當天身穿白衣，因燈光關係瞬間變成靈異現場，讓不少網友驚嚇直呼「好嚇人！」
文化局表示，將跟廠商討論協調改進。
今年台中爵士音樂節邁入第21屆，盧秀燕10月18日到市民廣場出席開幕式，以簡短40秒致詞稱「要民眾Enjoy it，共享美好夜晚」，隨即在神情愉快地在舞台上打鼓，由於盧秀燕穿著白衣，但綠色燈光映照下，竟意外變成「靈異畫面」，在網路掀起熱議。
有網友將影片PO網後，不少網友直呼「笑的令人發寒」、「打那個綠光是要害她嗎？鬼娃恰盧、驚死人」，也有網友說「我到底看了什麼，台中人為什麼要被這樣對待？」但也有網友肯定「這樣的市長很棒，與市民同樂」。
文化局表示，爵士音樂節十天活動展開，兩日已累計近22萬人次到訪。針對燈光問題，將跟廠商討論協調改進。
