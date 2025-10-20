響應台中綠美圖試營運 盧秀燕邀市民草地閱讀野餐

「台中市民野餐日」今年邁入第四屆，11月2日將在全市29區同步盛大登場，今年呼應「台中綠美圖」試營運，以「草地閱讀」為主題，號召市民攜書走進草地野餐、閱讀。台中市長盧秀燕呼籲民眾帶一本書與太陽眼鏡來野餐，和家人、朋友在草地上享受閱讀的美好時光，來一場「全民派對」。

台中市民野餐日今日在新市政公園舉辦宣傳記者會，盧秀燕表示，台中人均綠地面積全國第二，台中市府自2022年舉辦台中市民野餐日，逐年擴大舉辦規模，第一屆在中央公園舉辦，第二屆拓展至山、海、屯、城四大場域，第三屆更首次在全市29區同步登場，吸引19萬人參與。

盧秀燕說，今年邁入第四屆，除中央公園主場及台中綠美圖亮點活動外，更串聯全市29區公園草地，打造多達30處野餐點擴大舉辦，其中多數場地鄰近各區圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧盛況。

立法院副院長江啟臣也到場說，台中推動美樂地計畫，每個公園都各有特色，邀請大家一起到不同公園來野餐，親近大自然。

建設局長陳大田表示，活動延續市府推動的「台中美樂地計畫」，持續翻新老舊公園、打造新據點，並以「陽光公廁」、「共融公園」、「人本無障礙環境」三大重點推動，落實「美好生活映台中」的理念，逐步建構宜居花園城市。