谷關伊豆整修2年重新營業 台中觀旅局：未取得旅館業登記證

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業2年，最近重新營業。引起遊客注意和分享。圖／讀者提供
台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業2年，最近重新營業。引起遊客注意和分享。圖／讀者提供

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，最近重新營業，引起遊客注意和分享；台中市觀旅局今天表示，該旅館仍未取得旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，業者說目前試營運，以泡湯為主。

谷關溫泉全省聞名，一名業者說，最近天氣轉涼是谷關泡湯業和住宿業旺季，停業二年的谷關伊豆可能因此想早點營業。

台中市觀旅局今天表示，該旅館無旅館業登記證，曾在112年10月16日停止營業整修，整修完成後應依「旅館業管理規則」取得旅館登記證後，始得對外營業。

觀旅局表示，該旅館仍未取得旅館業登記證，經查官網已公告恢復對外營業，中市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，並按經營事證依發展觀光條例規定裁處，同時亦持續輔導業者取得旅館業登記證。

記者今天打電話到伊豆詢問，工作人員說明，目前只是試營運，以泡湯為主；伊豆的官網則標示「伊豆溫泉已經開始營業了」，男女裸湯、湯屋休息和大眾湯池都開始對外營業，10月底前到伊豆泡湯，大眾池和男女裸湯限時特惠300元。

谷關 溫泉 台中市

