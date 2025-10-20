鹿港8棵列管大葉欖仁遭斷頭 動手男子受人之託：擋到行車路線

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹10月17日傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。鹿港警分局調閱路口監視器，掌握一輛涉案小貨車，通知鋸樹男子到案說明，初步了解疑因樹木擋住行車路線，男子受人之託下砍樹。

許志宏在接獲鎮民代表張雅晴通報，前往了解現場了解，發現有8棵是鎮公所列管的大葉欖仁樹疑似遭電鋸砍斷，樹冠全數被移除，僅剩光禿樹幹，他立即指示農業課清點受損情況，向警方報案，由於已涉及毀損公物，已請警方協助調查，追究民事賠償及刑事責任。

鹿港警分局於18日上午9時30分正式接獲公所報案後，立即派員至現場進行勘查。經過濾周邊監視器畫面，發現一輛涉案的自小貨車，該車被用來運送砍下的樹幹，警方以車追人後，通知鋸樹的男子到案說明。

警方初步了解，砍樹者動機疑因認為該路段的樹木影響行車安全，他是「受人所託」才動手砍伐，警方指出，公共樹木屬於全民資產，若有修剪或移植需求，應依法向相關主管單位提出申請，破壞公物行為人更需負起相關的法律賠償責任。

