翻山越嶺逾百里 台中梨山幸福巴士3小時到市區

中央社／ 台中20日電

台中市和平區梨山地區為偏鄉，台中市交通局推出「梨山幸福巴士」，翻山越嶺111公里一路開進市區，方便居民生活需求和就醫，不需多次轉乘，2人以上就能預約，3小時抵達市區。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，最高海拔的「梨山幸福巴士」，19日從梨山翻山越嶺111公里，一路開進市區。

交通局長葉昭甫表示，推升梨山地區民眾的交通動線，縮短山區與市區距離，兌現市府「愛在最高點」的服務精神，讓梨山居民同享交通平權，在生活需求或就醫往返上，都能有專屬的幸福巴士。

他指出，這條路線規劃經多方努力，實際行駛距離估計，從梨山到北屯區松竹車站一趟班次為93公里，加上20%的路況、天候等因素，彈性里程為18.6公里，每班次大約111.6公里，正常行駛時間為3小時10分鐘。

首班車的幸福巴士駕駛劉啟涵使命必達，安全的將4名乘客送到台中。他說，載自己的鄉親像載家人一樣。

直達台中搶頭香搭乘的泰雅族吳姓姊妹提到，以前需請家人接送到市區，現在預約幸福巴士，3小時就能到市區。

梨山地區海拔平均2000公尺，在地長者及就醫轉診民眾下山到市區，需多次轉乘市區公車。吳姓妹妹說，雖然從小住山上，但搭車到台中還是會暈車；這次完全不會，以後到台中和家人相聚、購物，不再路途遙遠。

葉昭甫說明，今年10月起，提供梨山居民預約梨山幸福巴士，直接往返台中市區，每週2班次，每班次只要2人以上預約，可以發車往返梨山與市區。直達市區路線規劃自梨山至松竹車站，不與既有的865路及850路重疊，減少搭乘時間，並以小客車服務增加舒適性。

梨山 巴士 台中市

