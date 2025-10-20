快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

台中單身聯誼助攻15對連線 七成九配對率

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所。圖／台中市民政局提供

台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天合辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶39位單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所，共促成15對有緣人，配對率高達七成九。

台中市民政局長吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步。此次活動以在地人文為主軸，結合百年古廟朝元宮的信仰意象與梧棲文化出張所的歷史風華，串聯宗教祈福與文化美學，展現梧棲獨有的溫潤底蘊與浪漫情懷。

梧棲戶政事務所主任巫金玲說，活動從梧棲朝元宮啟程，參加者在香煙裊裊中誠心向月老星君祈願良緣，揭開幸福序幕；再到梧棲文化出張所，漫步於木造老屋與巷弄之間，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊，午後移至震大金鬱金香酒店，從古樸木香轉換為現代金屬光影，眾人在輕鬆愉悅的團體挑戰中培養默契，激盪出屬於梧棲秋日的浪漫火花。

參加者王姓女子表示，整體活動安排自然又溫馨，結交新朋友，也在月老的見證下增添追愛信心；另一位王姓男子說，原本只是抱著「試試看」的心情參加，沒想到真的遇到聊得來的對象。

參加者到朝元宮祈福，抽月老紅線。圖／台中市民政局提供
參加者到朝元宮祈福，抽月老紅線。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所。圖／台中市民政局提供

梧棲 單身聯誼活動 台中市

延伸閱讀

民代要求因應現代祭祖需求 潭雅神納骨塔應增祖先牌位區

選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

梧棲浩天宮大庄媽7天6夜進香回鑾 「跑大轎」儀式熱鬧迎接

相關新聞

鹿港8棵列管大葉欖仁遭斷頭 動手男子受人之託：擋到行車路線

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹10月17日傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏...

台中單身聯誼助攻15對連線 七成九配對率

台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天合辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶39位單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所...

許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

2025國慶焰火在南投，縣長許淑華在晚會中客串DJ大受好評，卻也因風向不利成「大型吃煙現場」，評價兩極，討論度高；近期更...

特殊姓氏大集合！「益」、「第五」姓氏全台僅個位數

「你真的姓令狐？」這個問題，台中市前副市長令狐榮達幾乎天天被問。這個複姓，全台僅約10人。他也因為對姓氏來源感興趣，決定...

彰化1年少約1.5萬人 地方擬給生日金留人

彰化縣人口持續下滑，目前約121.3萬人，較去年同期再減少約1萬5千人。不過，部分積極祭出高額生育津貼的鄉鎮市，仍守住人...

廣角鏡／「埔里馬」奔國道 人瑞、身障同享路跑樂趣

南投埔里山城派對馬拉松邁入第10周年，昨吸引4500人跑上國道6號西行線埔里段，出現跑者、輪椅族等與東行線車輛同場奔馳的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。