聽新聞
0:00 / 0:00
台中單身聯誼助攻15對連線 七成九配對率
台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天合辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶39位單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所，共促成15對有緣人，配對率高達七成九。
台中市民政局長吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步。此次活動以在地人文為主軸，結合百年古廟朝元宮的信仰意象與梧棲文化出張所的歷史風華，串聯宗教祈福與文化美學，展現梧棲獨有的溫潤底蘊與浪漫情懷。
梧棲戶政事務所主任巫金玲說，活動從梧棲朝元宮啟程，參加者在香煙裊裊中誠心向月老星君祈願良緣，揭開幸福序幕；再到梧棲文化出張所，漫步於木造老屋與巷弄之間，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊，午後移至震大金鬱金香酒店，從古樸木香轉換為現代金屬光影，眾人在輕鬆愉悅的團體挑戰中培養默契，激盪出屬於梧棲秋日的浪漫火花。
參加者王姓女子表示，整體活動安排自然又溫馨，結交新朋友，也在月老的見證下增添追愛信心；另一位王姓男子說，原本只是抱著「試試看」的心情參加，沒想到真的遇到聊得來的對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言