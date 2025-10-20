台中單身聯誼助攻15對連線 七成九配對率

台中市政府民政局與梧棲區戶政事務所昨天合辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動，帶39位單身男女漫遊朝元宮與梧棲文化出張所，共促成15對有緣人，配對率高達七成九。

台中市民政局長吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步。此次活動以在地人文為主軸，結合百年古廟朝元宮的信仰意象與梧棲文化出張所的歷史風華，串聯宗教祈福與文化美學，展現梧棲獨有的溫潤底蘊與浪漫情懷。

梧棲戶政事務所主任巫金玲說，活動從梧棲朝元宮啟程，參加者在香煙裊裊中誠心向月老星君祈願良緣，揭開幸福序幕；再到梧棲文化出張所，漫步於木造老屋與巷弄之間，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊，午後移至震大金鬱金香酒店，從古樸木香轉換為現代金屬光影，眾人在輕鬆愉悅的團體挑戰中培養默契，激盪出屬於梧棲秋日的浪漫火花。