許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

2025國慶焰火在南投，縣長許淑華在晚會中客串DJ大受好評，卻也因風向不利成「大型吃煙現場」，評價兩極，討論度高；近期更夯到入國中段考試卷，題目內以「精明幹練、應變力極佳」形容許縣長，唯該選項成語使用不當，並非正解。

南投縣政府今年首度承辦國慶焰火，吸引超過28萬人到場，縣長許淑華還登上主舞台親自客串DJ，一身亮麗穿搭唱跳，與賴清德總統、立法院長韓國瑜等互動，以輕鬆節奏炒熱現場，成為當晚最亮眼的一幕，網笑稱是「被縣長耽誤的DJ」。

只不過，原本熱鬧的舞台氣氛，之後卻因施放地點，空氣擴散條件欠佳、風向不利等因素，導致濃煙瀰漫全場，瞬間成了「大型吃煙現場」，評價兩極；正因南投國慶焰火討論度高，且是南投縣空前一大盛事，夯到出現在某國中段考試卷裡。

而該試卷最下方標註是八年級國文，第一頁選擇題第8題，搭上時事梗，選項A例句為「許縣長精明幹練，應變能力極佳，接辦雙十國慶晚會煙火的施放，希望能呈現『一手遮天』的聲光效果」，其餘選項則提到龜山島、川（普）總統等。