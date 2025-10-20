許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國慶焰火秀因縣長許淑華客串DJ，又成「大型吃煙現場」，評價兩極，討論度高，近期更夯到出現在國中段考試卷。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，縣長許淑華在晚會中客串DJ大受好評，卻也因風向不利成「大型吃煙現場」，評價兩極，討論度高；近期更夯到入國中段考試卷，題目內以「精明幹練、應變力極佳」形容許縣長，唯該選項成語使用不當，並非正解。

南投縣政府今年首度承辦國慶焰火，吸引超過28萬人到場，縣長許淑華還登上主舞台親自客串DJ，一身亮麗穿搭唱跳，與賴清德總統、立法院長韓國瑜等互動，以輕鬆節奏炒熱現場，成為當晚最亮眼的一幕，網笑稱是「被縣長耽誤的DJ」。

只不過，原本熱鬧的舞台氣氛，之後卻因施放地點，空氣擴散條件欠佳、風向不利等因素，導致濃煙瀰漫全場，瞬間成了「大型吃煙現場」，評價兩極；正因南投國慶焰火討論度高，且是南投縣空前一大盛事，夯到出現在某國中段考試卷裡。

而該試卷最下方標註是八年級國文，第一頁選擇題第8題，搭上時事梗，選項A例句為「許縣長精明幹練，應變能力極佳，接辦雙十國慶晚會煙火的施放，希望能呈現『一手遮天』的聲光效果」，其餘選項則提到龜山島、川（普）總統等。

該選擇題選項內以「精明幹練、應變力極佳」形容許縣長，並無違誤，但題目是判讀引號內具誇飾意義的成語，與上下文意是否正確運用，而以「一手遮天」形容聲光效果，顯然使用不當，因此談及國慶煙火及許縣長的選項A是錯誤答案。

南投國慶焰火秀因縣長許淑華客串DJ，又成「大型吃煙現場」，評價兩極，討論度高，近期更夯到出現在國中段考試卷。圖／民眾提供
國慶焰火 南投縣 試卷 許淑華

