特殊姓氏大集合！「益」、「第五」姓氏全台僅個位數

「你真的姓令狐？」這個問題，台中市前副市長令狐榮達幾乎天天被問。這個複姓，全台僅約10人。他也因為對姓氏來源感興趣，決定在12月6日舉辦首屆稀有姓氏聯誼會「奇緣初遇」，邀請全台及海外的稀有姓氏人士一同聚會，分享家族故事、追溯文化源頭。

令狐榮達自小從父親講述中得知姓氏源起，令狐榮達說，「令狐」一姓源起戰國時代的山西，有一地名叫「令狐」；由於晉國大夫畢萬的後代魏顆打敗秦國立功，受封在令狐一地，並沿用為複姓。

令狐榮達說，姓氏特殊，好處是易記，但也帶來不少小困擾，一舉一動備受矚目，要特別謹言慎行，更有人把「令」寫成「今」，「狐」寫成「孤」，鬧出不少趣事。

令狐榮達說，自己姓氏稀有，對此深感興趣，擔任台中市副市長期間，常碰到特殊姓氏的朋友，當時發起稀有姓氏聯誼群組，成員從20多人，現在已超過220人，扣除重複姓氏，約有180個不同稀有姓氏。成員分散台灣各地、海外，很多是「網友」，沒見過面，12月6日決定舉辦稀有姓氏「奇緣初遇」聯誼會，邀請東海大學歷史系講師專題演講，也邀成員分享家族姓氏的故事源頭。

活動發起人之一的麻高霖說，「麻」姓全台約100多人，國中時班上有另外同學姓「別」，同學都笑稱兩個一組「別找麻煩」；到了大學，有同學看到怪姓氏，還跟他索要信封蒐集。他笑說，朋友常開玩笑說「他很麻煩，但我都自己解決」。

令狐榮達提到，據統計，全台共1785個姓氏，前100大姓占全台96%人口，其餘稀有姓氏的人口並不多，像是「車」、「赫連」、「諸葛」等姓氏都相當少見，「益」姓全台只有9人，「第五」姓則僅6人。

籌備會18日在台中，令狐榮達說，「兩岸分隔久遠，很多歷史斷了，但知道自己從哪裡來很重要。」對他而言，這場聯誼會不只是聚會，更是傳承文化、慎終追遠的實踐。令狐說，希望透過分享故事和交流，讓大家了解自己姓氏的歷史，也發揚中華文化。