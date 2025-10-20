聽新聞
彰化1年少約1.5萬人 地方擬給生日金留人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市公所18日晚間舉辦「員林升市十周年」晚會，由員林市代理市長賴致富（左二)主持，彰化縣長王惠美(左三)、彰化縣議會議長謝典霖(右一)等人與會。 圖／市公所提供
員林市公所18日晚間舉辦「員林升市十周年」晚會，由員林市代理市長賴致富（左二)主持，彰化縣長王惠美(左三)、彰化縣議會議長謝典霖(右一)等人與會。 圖／市公所提供

彰化縣人口持續下滑，目前約121.3萬人，較去年同期再減少約1萬5千人。不過，部分積極祭出高額生育津貼的鄉鎮市，仍守住人口規模，尤其員林市與社頭鄉近年藉由建設與福利雙管齊下，成彰化少數「人口穩住」的區域。

員林市2020年人口約12萬4千人，至2022年降至12萬2千多人，當年8月起調高新生兒營養補助，第一胎8千元、第二胎1萬6千元、第三胎3萬2千元，第四胎以上達6萬6千元；若首胎為雙胞胎，補助3萬元。政策上路後，員林市人口數仍維持在12萬2千多人，生育津貼被地方視為「留人有感」。

雖然整體少子化趨勢難擋，員林去年新生兒約900人，但總人口仍能穩定。代理市長賴致富指出，員林10年來陸續完成184公頃市地重劃、鐵路高架化等重大建設，吸引建商進駐、帶動新案開發，人口自然較穩。

縣長王惠美表示，縣府與員林公所近年聯手推動休閒運動設施、公園綠帶、滯洪池與社福大樓等公共建設，城市環境質感明顯提升，也間接促進人口留居。

人口競爭壓力下，各鄉鎮市除爭取建設外，也紛紛推出福利政策。社頭鄉去年起發放生育獎勵金，第一胎1萬元、第二胎1萬5千元、第三胎2萬元。截至9月底，社頭人口約4萬352人，超過鄰近田中鎮的3萬8千多人。

社頭鄉代會主席陳慶福說，地方正在研議明年提案新增「新生兒生日祝賀金」，預計發放至3歲，每年生日再領一次補助，鼓勵父母不要生完就遷出戶口，繼續留在社頭。

