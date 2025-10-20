台中廠辦待售暴增 閒置數月乏人接手

受美國關稅衝擊、景氣持續低迷，台中產業園區廠辦易主件數暴增到1個月20件以上，業別涵蓋熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，尤其工具機產業面臨嚴峻挑戰。程泰集團會長楊德華說，以前只要賣廠房，隔天就有人接，現在空幾個月都沒人動。

深耕商仲開發公司總經理陳永銓指出，光是一個月內接到的工業區廠辦出售案，已達上半年總量，暴增至20件以上，以前一個月頂多3、5件，現在整批冒出來，但接手不熱絡，10件裡頂多3件有買方洽詢。

他分析，疫情後經營環境已不易，川普上台後美國關稅再起波瀾，台美雙邊稅率疊加效應壓縮利潤，許多中小廠乾脆選擇結束營業；加上二代不願接班、勞動條件惡化，讓退場潮擴大。

在台中工業區設廠的工具機大廠程泰集團會長楊德華指出，廠區周邊3塊地、近5000坪都在待售，不只工具機，連腳踏車、螺絲、模具等傳統製造也陷困境。他說，以前只要有人說要賣廠房，隔天就有人接；現在好幾個月都沒人動，每天經過附近，看到廠房人去樓空的景象。

楊德華指出，台灣工具機業正面臨史上最嚴峻競爭。2020年至2025年間，日圓兌美元貶值42％，新台幣僅貶3.6％，再加上美國對日本關稅15％，台灣則疊加至20％，價差高達10個百分點，導致日本機台比台灣便宜兩三成。他無奈地說：「同樣價格，日本賺錢，我們卻在賠錢。」

中部一家中型工具機主機廠近日已資遣員工，有業者指出，中部工具機被稱為「製造之母」，曾是台灣出口與產業升級支柱，然而2024年出口總額僅約25億美元，較2018年高峰大減三成。美中貿易戰後，原仰賴中國轉出口美國的模式瓦解，轉單效應卻落在墨西哥與越南。東協低價崛起、日韓以精度取勝，大陸則靠補貼強化內需替代，台灣被夾在中間，競爭優勢逐漸喪失。

彰化縣議員賴清美也指出，彰濱工業區一家電鍍代工廠佔地逾千坪，疫情以來景氣不振，又受關稅衝擊，想出售或出租卻乏人問津；另一家船舶零件廠則「一周只開工兩三天」，在匯率波動與成本壓力下，接單也難獲利。

業者說，政府推動「智慧機械」多年，但業界認為補助零散、技轉落差大，AI與感測應用難以落地。對比德日系整合商早已結合軟體與雲端，台灣轉型腳步明顯落後。