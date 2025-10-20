聽新聞
台中廠辦待售暴增 閒置數月乏人接手

聯合報／ 記者黃寅林敬家／連線報導
工具機大廠程泰集團會長楊德華表示，工具機產業前景不樂觀。圖／聯合報系資料照片
工具機大廠程泰集團會長楊德華表示，工具機產業前景不樂觀。圖／聯合報系資料照片

受美國關稅衝擊、景氣持續低迷，台中產業園區廠辦易主件數暴增到1個月20件以上，業別涵蓋熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，尤其工具機產業面臨嚴峻挑戰。程泰集團會長楊德華說，以前只要賣廠房，隔天就有人接，現在空幾個月都沒人動。

深耕商仲開發公司總經理陳永銓指出，光是一個月內接到的工業區廠辦出售案，已達上半年總量，暴增至20件以上，以前一個月頂多3、5件，現在整批冒出來，但接手不熱絡，10件裡頂多3件有買方洽詢。

他分析，疫情後經營環境已不易，川普上台後美國關稅再起波瀾，台美雙邊稅率疊加效應壓縮利潤，許多中小廠乾脆選擇結束營業；加上二代不願接班、勞動條件惡化，讓退場潮擴大。

在台中工業區設廠的工具機大廠程泰集團會長楊德華指出，廠區周邊3塊地、近5000坪都在待售，不只工具機，連腳踏車、螺絲、模具等傳統製造也陷困境。他說，以前只要有人說要賣廠房，隔天就有人接；現在好幾個月都沒人動，每天經過附近，看到廠房人去樓空的景象。

楊德華指出，台灣工具機業正面臨史上最嚴峻競爭。2020年至2025年間，日圓兌美元貶值42％，新台幣僅貶3.6％，再加上美國對日本關稅15％，台灣則疊加至20％，價差高達10個百分點，導致日本機台比台灣便宜兩三成。他無奈地說：「同樣價格，日本賺錢，我們卻在賠錢。」

中部一家中型工具機主機廠近日已資遣員工，有業者指出，中部工具機被稱為「製造之母」，曾是台灣出口與產業升級支柱，然而2024年出口總額僅約25億美元，較2018年高峰大減三成。美中貿易戰後，原仰賴中國轉出口美國的模式瓦解，轉單效應卻落在墨西哥與越南。東協低價崛起、日韓以精度取勝，大陸則靠補貼強化內需替代，台灣被夾在中間，競爭優勢逐漸喪失。

彰化縣議員賴清美也指出，彰濱工業區一家電鍍代工廠佔地逾千坪，疫情以來景氣不振，又受關稅衝擊，想出售或出租卻乏人問津；另一家船舶零件廠則「一周只開工兩三天」，在匯率波動與成本壓力下，接單也難獲利。

業者說，政府推動「智慧機械」多年，但業界認為補助零散、技轉落差大，AI與感測應用難以落地。對比德日系整合商早已結合軟體與雲端，台灣轉型腳步明顯落後。

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

獨／美關稅衝擊…台中工業區廠房易主暴增 另中型工具機主機廠將關門

川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

美課進口車關稅範圍擴大 在美製造車款抵免延至2030年

相關新聞

國六變跑道！南投「埔里跑」4500人 與車同場奔馳

南投「埔里跑」Puli Power埔里山城派對馬拉松，連年跑上國道六號，加上沿途補給超澎派，成當地指標性路跑賽事；今年活...

彰化1年少約1.5萬人 地方擬給生日金留人

彰化縣人口持續下滑，目前約121.3萬人，較去年同期再減少約1萬5千人。不過，部分積極祭出高額生育津貼的鄉鎮市，仍守住人...

台中廠辦待售暴增 閒置數月乏人接手

受美國關稅衝擊、景氣持續低迷，台中產業園區廠辦易主件數暴增到1個月20件以上，業別涵蓋熱處理、衛浴、印刷、塑膠等，尤其工...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

