快訊

北北基防豪雨 桃園及東半部留意局部大雨

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

數百社區傳垃圾清運問題 中市府允媒合其他業者

中央社／ 台中19日電

台中市有300多處社區因原清運業者服務暫停或異動，被迫緊急尋找其他業者協助清運，甚至出現管理員、管委會人員拎著垃圾追垃圾車的景象。環保局表示，社區清運若出問題，將協助媒合其他業者接手。

台中市有社區因原簽約的清運業者服務暫停、異動，緊急找尋其他清運業者協助清運垃圾，初步統計受影響的社區約300多處。因垃圾進場量有總量管制，清運業者無法立即更換，有社區抱怨，部分業者坐地起價，清運費用較原本超出2倍以上。

台中市環保局表示，因有清運業者公司幹部疑涉詐欺案，該案件仍在司法調查中，尚未對任何業者做出停業處分。社區的垃圾清運若有問題，將協助媒合其他清運業者接手。

民進黨籍市議員張芬郁表示，每當提及垃圾問題，環保局總是保證「沒問題」，大里垃圾掩埋場垃圾尚未解決，現在又發生社區垃圾清運問題，許多社區住戶得自行追垃圾車。她要求市府正視並儘速解決垃圾問題。

環保局 台中市 垃圾車

延伸閱讀

林口高級社區驚傳墜樓 女子高處墜落重摔露台明顯死亡

桃園天成醫院攜手楊梅故事園區 打造友善長者銀色市集

經濟部修法電子遊戲機禁用簡體字 台中市願跟進修正自治條例

台中市民傳「普發現金」圖片遭送辦…法院裁定不罰 中市府：尊重法院

相關新聞

國六變跑道！南投「埔里跑」4500人 與車同場奔馳

南投「埔里跑」Puli Power埔里山城派對馬拉松，連年跑上國道六號，加上沿途補給超澎派，成當地指標性路跑賽事；今年活...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給...

台灣設計展人人百貨買氣旺翻 原來有「流量密碼」神明坐鎮

台灣設計展在彰化熱烈登場，彰化展區中興莊「人人百貨」展區瞬間成為打卡熱點，這裡不只年輕設計品牌進駐，連神明也來助陣，埤腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。