數百社區傳垃圾清運問題 中市府允媒合其他業者
台中市有300多處社區因原清運業者服務暫停或異動，被迫緊急尋找其他業者協助清運，甚至出現管理員、管委會人員拎著垃圾追垃圾車的景象。環保局表示，社區清運若出問題，將協助媒合其他業者接手。
台中市有社區因原簽約的清運業者服務暫停、異動，緊急找尋其他清運業者協助清運垃圾，初步統計受影響的社區約300多處。因垃圾進場量有總量管制，清運業者無法立即更換，有社區抱怨，部分業者坐地起價，清運費用較原本超出2倍以上。
台中市環保局表示，因有清運業者公司幹部疑涉詐欺案，該案件仍在司法調查中，尚未對任何業者做出停業處分。社區的垃圾清運若有問題，將協助媒合其他清運業者接手。
民進黨籍市議員張芬郁表示，每當提及垃圾問題，環保局總是保證「沒問題」，大里垃圾掩埋場垃圾尚未解決，現在又發生社區垃圾清運問題，許多社區住戶得自行追垃圾車。她要求市府正視並儘速解決垃圾問題。
