國六變跑道！南投「埔里跑」4500人 與車同場奔馳

南投「埔里跑」Puli Power埔里山城派對馬拉松，連年跑上國道六號，加上沿途補給超澎派，成當地指標性路跑賽事；今年活動邁入10周年，吸引4500位跑者用雙腳感受山城魅力，更結合公益邀身障朋友駕輪椅領跑，還有百歲人瑞也來跑。

埔里鎮長廖志城指出，「埔里跑」今年邁入第10年，活動型態已非單純的馬拉松賽事，更連4年跑上國道6號，跑者能光明正大在國道狂奔，每年豐富的在地美食補給，賽事路線串聯知名景點，使埔里跑成為全台最具口碑的路跑活動之一。

今年的埔里跑以「十光穿越」為主題，規畫全馬、半馬、12K挑戰組與5K親子組，吸引4500位跑者報名，活動結合觀光、美食、人文，更加入公益元素，邀40位身視障者同享路跑樂趣，其中10人更在專業的「志工推手」領跑上國道。

而「埔里跑」今天開跑後，4500位跑者跑上國道六號，國道上滿是人潮，國六西行線為因應活動也一度封閉，因此出現跑者、輪椅族等與東行線車輛同場奔馳的有趣畫面；此外，鎮內百歲人瑞黃金印也在子孫陪跑下，完成5K馬拉松初體驗。

埔里愛跑協會理事長阮偉倫表示，每年跑上國道都提繳完善交管計畫，並已與相關單位詳細協調，僅使用國道六號西行線末段，減少對交通的衝擊。此外，今年跑者洪義昌、蔡永真更選擇用埔里跑完成「600馬」紀錄，為賽事增添歷史意義。