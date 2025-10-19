車牌前後不一躲停車費 難逃台中開單員鷹眼遭拖吊

快訊

中央社／ 台中19日電

台中市交通局攜手警察局，執行巡查異常車牌任務。台中市南區一輛停在停車格車子，前後車牌不一，疑藉此逃避繳納停車費，遭眼尖停車開單員識破，報警拖吊成功取締。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，截至9月底，台中市已設置逾5萬3000個公有路邊停車格；有部分車主疑為規避繳費，出現無牌車、遮牌車、車牌不符，甚至車牌斷一半情形；「沒車牌就拖吊」，交通局與警察局跨局處合作，發揮通報與執法即時效能。

日前，停車開單員羅于凱在南區復興路段巡查時，發現一輛車的車牌，前後車牌BUF與BUJ不同，馬上拍照回報，交通局啟動即時通報機制，協助警方趕往現場依法拖吊車輛。

對讓停車位重新周轉，羅于凱表示，每天面對無數車牌，早已練就「看一眼就能辨車牌真假」。他擔任開單員半年，烈日高溫下仍堅守崗位，開單配合執行巡查異常車牌任務，曾見機車車牌腰斬變半牌車、車牌僅用夾子固定，也有車主用防塵罩包到密不透風，以為可省下停車費，開單員還是會掀開檢查，確認後再開單。

交通局長葉昭甫表示，對於偽造車牌、遮牌或未掛牌等違規行為，一律通報警方依法處理，交通局也加強開單員教育訓練，啟動即時通報系統，讓警方能第一時間掌握狀況，停車格不能由違規車輛長期占用，呼籲民眾合法停車、繳費，不要有僥倖心理。

