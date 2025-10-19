台中逾500市民接龍上架圖書 喜迎綠美圖年底開館

台中市文化局今天舉辦「閱讀總圖，市民上架」活動，邀集逾500名民眾與市長盧秀燕共同傳遞書本上架，象徵市民攜手迎接台中市立圖書館總館誕生的重要時刻。

台中綠美圖將在12月13日正式開館營運，整體建築有8棟，其中4棟為市立總圖書館、3棟為市立美術館，1棟為行政大樓，8棟建築設計彼此相連。

市總圖藏書包括紙本、電子、繪本與珍本等共逾百萬冊。今天舉辦「閱讀總圖，市民上架」活動，邀市民一起將圖書上架，見證綠美圖將啟用盛事。盧秀燕也參與傳書接力一同完成上架任務。她笑說，這是屬於台中人的圖書館，每一本書的上架，都是市民的祝福與心意。

文化局指出，「閱讀總圖，市民上架」活動經由線上報名計家庭組736組、個人組592名報名，經電腦抽選出各100組民眾組成「閱讀台中隊」，也邀請台中愛閱點計畫學校4校組隊參加。眾人接力傳書、親手上架，將書香與祝福送進新館。

中市圖補充，新總館將在10月28日至11月16日試營運，率先開放兒童閱覽區、青少年閱覽區等空間。歡迎市民探索這座結合自然、藝術與知識的世界級閱讀地標。