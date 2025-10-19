快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

台中逾500市民接龍上架圖書 喜迎綠美圖年底開館

中央社／ 台中19日電

台中市文化局今天舉辦「閱讀總圖，市民上架」活動，邀集逾500名民眾與市長盧秀燕共同傳遞書本上架，象徵市民攜手迎接台中市立圖書館總館誕生的重要時刻。

台中綠美圖將在12月13日正式開館營運，整體建築有8棟，其中4棟為市立總圖書館、3棟為市立美術館，1棟為行政大樓，8棟建築設計彼此相連。

市總圖藏書包括紙本、電子、繪本與珍本等共逾百萬冊。今天舉辦「閱讀總圖，市民上架」活動，邀市民一起將圖書上架，見證綠美圖將啟用盛事。盧秀燕也參與傳書接力一同完成上架任務。她笑說，這是屬於台中人的圖書館，每一本書的上架，都是市民的祝福與心意。

文化局指出，「閱讀總圖，市民上架」活動經由線上報名計家庭組736組、個人組592名報名，經電腦抽選出各100組民眾組成「閱讀台中隊」，也邀請台中愛閱點計畫學校4校組隊參加。眾人接力傳書、親手上架，將書香與祝福送進新館。

中市圖補充，新總館將在10月28日至11月16日試營運，率先開放兒童閱覽區、青少年閱覽區等空間。歡迎市民探索這座結合自然、藝術與知識的世界級閱讀地標。

圖書館 文化局 綠美圖

延伸閱讀

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

醫曝鄭麗文當選與中國無關 重點是「她」且藏兩大隱憂

影／盧秀燕恭喜鄭麗文當選國民黨主席 她強調「團結前進」

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

相關新聞

德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀...

讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。