彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所18日晚間舉辦「員林升市十周年」感恩晚會，由員林市代理市長賴致富（左二)主持，彰化縣長王惠美(左三)、彰化縣議會議長謝典霖(右一)等人也與會。 圖／市公所提供
員林市公所18日晚間舉辦「員林升市十周年」感恩晚會，由員林市代理市長賴致富（左二)主持，彰化縣長王惠美(左三)、彰化縣議會議長謝典霖(右一)等人也與會。 圖／市公所提供

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有維持住，社頭鄉也有意明年再提案不只有生育津貼，若小孩3歲前每年生日再加碼發生日禮金，讓父母不要生了小孩領完錢就遷戶口。

員林市人口2020年約12萬4千人，2022年降到12萬2千多人，2022年8月起把新生兒營養補助第一胎提高到8千元，第二胎翻倍1萬6千元，第三胎3萬2千元，第四胎以上補助6萬6千元，另外首胎為雙胞胎者直接補助3萬元，今年員林市人口數仍維持在12萬2千多人，生育津貼似乎也發揮留住人口效益。

在少子化趨勢，其實每年生育率不斷下滑，去年員林市出生新生兒約900多人，但總人口數還能維持住，員林市代理市長賴致富昨天也在「員林升市十周年」感恩晚會中表示，主要是員林市十年來有184公頃市地重劃、鐵路高架化等重大建設，許多建商到員林開發，新建案增加，也讓人口數較穩定。

彰化縣長王惠美昨天也在晚會表示，縣府與員林公所近年投入休閒運動設施、公園及滯洪池、社福大樓等公共建設，讓員林市環境大幅提升。

為了留住人口，各鄉鎮市除了爭取建設，社會福利也是誘因，像社頭鄉去年起生育第一胎獎勵金1萬元，第二胎1萬5千元，第三胎2萬元，9月底人口數4萬352人，比起田中鎮3萬8千多人還多。

社頭鄉代會主席陳慶福說，公所和代表會也有在研議明年提案再增加新生兒3歲前的生日祝賀金，不僅希望減輕家長負擔，也讓家長不要領了生育津貼就遷出戶口，繼續留在社頭新生兒每年還可領生日祝賀金。

員林 生育率 生日

相關新聞

德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀...

讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給...

