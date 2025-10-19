彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有維持住，社頭鄉也有意明年再提案不只有生育津貼，若小孩3歲前每年生日再加碼發生日禮金，讓父母不要生了小孩領完錢就遷戶口。

員林市人口2020年約12萬4千人，2022年降到12萬2千多人，2022年8月起把新生兒營養補助第一胎提高到8千元，第二胎翻倍1萬6千元，第三胎3萬2千元，第四胎以上補助6萬6千元，另外首胎為雙胞胎者直接補助3萬元，今年員林市人口數仍維持在12萬2千多人，生育津貼似乎也發揮留住人口效益。

在少子化趨勢，其實每年生育率不斷下滑，去年員林市出生新生兒約900多人，但總人口數還能維持住，員林市代理市長賴致富昨天也在「員林升市十周年」感恩晚會中表示，主要是員林市十年來有184公頃市地重劃、鐵路高架化等重大建設，許多建商到員林開發，新建案增加，也讓人口數較穩定。

彰化縣長王惠美昨天也在晚會表示，縣府與員林公所近年投入休閒運動設施、公園及滯洪池、社福大樓等公共建設，讓員林市環境大幅提升。

為了留住人口，各鄉鎮市除了爭取建設，社會福利也是誘因，像社頭鄉去年起生育第一胎獎勵金1萬元，第二胎1萬5千元，第三胎2萬元，9月底人口數4萬352人，比起田中鎮3萬8千多人還多。

社頭鄉代會主席陳慶福說，公所和代表會也有在研議明年提案再增加新生兒3歲前的生日祝賀金，不僅希望減輕家長負擔，也讓家長不要領了生育津貼就遷出戶口，繼續留在社頭新生兒每年還可領生日祝賀金。