快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影
南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，緩不濟急；社勞局表示，有突發需求可洽詢，有名額仍可收托，很歡迎使用。

近年少子化問題嚴重，且隨社會及家庭結構改變，不少家長無長輩後援育兒，只能自己照顧或仰賴托嬰服務，為協助家長兼顧家庭與工作，南投縣近年已於南投市、草屯、竹山、集集等布建5處公辦托嬰中心，去年也試辦定點臨時托育服務。

縣府斥資110萬改造婦幼館空間成立「樂樂定點臨時托育中心」，去年11月試辦提供彈性且短時段的托育服務，協助家長於臨時有事或短暫無法照顧幼兒，試營運快一年時間，今正式啟用，副縣長王瑞德與縣議員林憶如、林儒暘等到場揭牌。

副縣長王瑞德表示，樂樂臨托是縣府托育公共化、友善育兒的重要一步，可預約臨托6個月至3歲以下幼童，服務時間上午9時至下午4時，中午不休息；同一時段每次至多4名幼兒，未滿2歲以2名為限，費用比照基本時薪，相當低廉。

多數家長肯定縣府提供臨托服務，但經了解，該中心試辦以來，服務人次不到百人，使用頻率不太高。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，真有突發狀況緩不濟急；也有家長提到，加班多在傍晚且當天才知道，臨托只到下午4時，難免受限。

社勞局說明，3歲以下嬰孩較怕生，家長難免擔心帶到陌生環境易受驚嚇，也影響使用意願，所以建議家長有空可帶孩子到婦幼館玩也熟悉環境；臨托雖採預約制，但有突發需求仍可致電洽詢，只要時段有名額仍可收托，歡迎家長多加利用。

南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影
南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影
南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影
南投縣樂樂定點臨時托育中心去年11月開始試營運，今天揭牌啟用，縣府歡迎家長多加利用。記者賴香珊／攝影

托育 南投縣 育兒

延伸閱讀

南投首家定點臨托中心啟用 收費比照基本時薪

影／南投賓士街頭突暴走 瘋狂連環撞…女駕駛被警拉下車

鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

南投鹿谷大華嚴寺萬神齊聚 北港媽祖共襄盛舉祈福台灣

相關新聞

德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀...

讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。