影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，緩不濟急；社勞局表示，有突發需求可洽詢，有名額仍可收托，很歡迎使用。

近年少子化問題嚴重，且隨社會及家庭結構改變，不少家長無長輩後援育兒，只能自己照顧或仰賴托嬰服務，為協助家長兼顧家庭與工作，南投縣近年已於南投市、草屯、竹山、集集等布建5處公辦托嬰中心，去年也試辦定點臨時托育服務。

縣府斥資110萬改造婦幼館空間成立「樂樂定點臨時托育中心」，去年11月試辦提供彈性且短時段的托育服務，協助家長於臨時有事或短暫無法照顧幼兒，試營運快一年時間，今正式啟用，副縣長王瑞德與縣議員林憶如、林儒暘等到場揭牌。

副縣長王瑞德表示，樂樂臨托是縣府托育公共化、友善育兒的重要一步，可預約臨托6個月至3歲以下幼童，服務時間上午9時至下午4時，中午不休息；同一時段每次至多4名幼兒，未滿2歲以2名為限，費用比照基本時薪，相當低廉。

多數家長肯定縣府提供臨托服務，但經了解，該中心試辦以來，服務人次不到百人，使用頻率不太高。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，真有突發狀況緩不濟急；也有家長提到，加班多在傍晚且當天才知道，臨托只到下午4時，難免受限。