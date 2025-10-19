聽新聞
0:00 / 0:00
影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因
為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，緩不濟急；社勞局表示，有突發需求可洽詢，有名額仍可收托，很歡迎使用。
近年少子化問題嚴重，且隨社會及家庭結構改變，不少家長無長輩後援育兒，只能自己照顧或仰賴托嬰服務，為協助家長兼顧家庭與工作，南投縣近年已於南投市、草屯、竹山、集集等布建5處公辦托嬰中心，去年也試辦定點臨時托育服務。
縣府斥資110萬改造婦幼館空間成立「樂樂定點臨時托育中心」，去年11月試辦提供彈性且短時段的托育服務，協助家長於臨時有事或短暫無法照顧幼兒，試營運快一年時間，今正式啟用，副縣長王瑞德與縣議員林憶如、林儒暘等到場揭牌。
副縣長王瑞德表示，樂樂臨托是縣府托育公共化、友善育兒的重要一步，可預約臨托6個月至3歲以下幼童，服務時間上午9時至下午4時，中午不休息；同一時段每次至多4名幼兒，未滿2歲以2名為限，費用比照基本時薪，相當低廉。
多數家長肯定縣府提供臨托服務，但經了解，該中心試辦以來，服務人次不到百人，使用頻率不太高。家長反映，雖是臨托仍需提前預約，真有突發狀況緩不濟急；也有家長提到，加班多在傍晚且當天才知道，臨托只到下午4時，難免受限。
社勞局說明，3歲以下嬰孩較怕生，家長難免擔心帶到陌生環境易受驚嚇，也影響使用意願，所以建議家長有空可帶孩子到婦幼館玩也熟悉環境；臨托雖採預約制，但有突發需求仍可致電洽詢，只要時段有名額仍可收托，歡迎家長多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言