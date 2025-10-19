快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

南投首家定點臨托中心啟用 收費比照基本時薪

中央社／ 南投19日電

南投縣首家定點臨時托育服務中心今天正式啟用，為協助家長兼顧家庭與工作，服務時間為上午9時至下午4時，家長可依臨時托育需求彈性安排，收費比照基本時薪

南投縣副縣長王瑞德今天於南投婦幼館主持「南投樂樂定點臨時托育服務中心啟用典禮」，南投市長張嘉哲及各級民意代表與會。

王瑞德表示，許多家長在工作與育兒間承受沉重壓力，縣府設立臨時托育中心，讓家長在辦理公務、就醫、進修或短暫外出時，能有安全可靠的托育空間。

王瑞德說，「南投樂樂」是縣府在托育公共化上重要一步，也是南投縣推動友善育兒政策重要里程，未來縣府將持續評估各鄉鎮需求，設立更多臨時托育據點，並整合公共托育、居家托育與親子館等多元服務，讓每個家庭都能就近獲得支持。

南投縣政府社會及勞動局表示，此中心由縣府斥資新台幣110萬元打造，聘用合格、有證照且具實務經驗的專任托育人員，提供細心專業照顧，同一時段最多收托4名幼兒，其中未滿2歲者以2名為限。

社會及勞動局指出，中心服務時間為上午9時至下午4時，中午不休息，方便家長依自身需求彈性安排，費用比照基本時薪，兼顧家長經濟負擔與服務合理性。

南投縣 托育 時薪

延伸閱讀

影／南投賓士街頭突暴走 瘋狂連環撞…女駕駛被警拉下車

鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

南投名間隱藏版打卡景點！ 「藍圖咖啡館」網美氛圍+幸福手沖+落羽松秘境超唯美

南投國慶焰火哪裡看？公所推「高處觀賞點」視野遼闊不擠人

相關新聞

德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀...

讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科...

影／南投首座臨托中心揭牌 試辦1年人次未破百...縣府給原因

為支持育兒家庭，南投縣去年11月於婦幼館試辦定點臨時托育服務，臨托中心今揭牌；唯試營運快1年，服務人次不到百人。家長反映...

彰化一年又少1.5萬人 各公所拚提高生育津貼留人口

彰化縣目前人口約121.3萬人，相較去年同期又少了1萬5千人，但員林市、社頭鄉等近年祭出高額生育津貼的鄉鎮市，人口數還有...

台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感

台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名...

家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。