南投首家定點臨托中心啟用 收費比照基本時薪
南投縣首家定點臨時托育服務中心今天正式啟用，為協助家長兼顧家庭與工作，服務時間為上午9時至下午4時，家長可依臨時托育需求彈性安排，收費比照基本時薪。
南投縣副縣長王瑞德今天於南投婦幼館主持「南投樂樂定點臨時托育服務中心啟用典禮」，南投市長張嘉哲及各級民意代表與會。
王瑞德表示，許多家長在工作與育兒間承受沉重壓力，縣府設立臨時托育中心，讓家長在辦理公務、就醫、進修或短暫外出時，能有安全可靠的托育空間。
王瑞德說，「南投樂樂」是縣府在托育公共化上重要一步，也是南投縣推動友善育兒政策重要里程，未來縣府將持續評估各鄉鎮需求，設立更多臨時托育據點，並整合公共托育、居家托育與親子館等多元服務，讓每個家庭都能就近獲得支持。
南投縣政府社會及勞動局表示，此中心由縣府斥資新台幣110萬元打造，聘用合格、有證照且具實務經驗的專任托育人員，提供細心專業照顧，同一時段最多收托4名幼兒，其中未滿2歲者以2名為限。
社會及勞動局指出，中心服務時間為上午9時至下午4時，中午不休息，方便家長依自身需求彈性安排，費用比照基本時薪，兼顧家長經濟負擔與服務合理性。
