台中義交連續3年人數增加...警：民間申請協勤費今年調高20％有感
台中市警局前天才舉辦今年度義交表揚餐會活動，市長盧秀燕與會頒獎，表揚38位傑出義交楷模，台中市警局統計，台中市有一千多名的義交人員，近3年呈現人數增加狀況，警方判斷，與民間申請協勤費用有調高20％，加上疏導交通工作有成就感、表現傑出者可獲市長表揚，讓台中市參加義交的人數，連年增加。
台中市警局統計，近3年台中市的義交人數，分別為前年1178人，去年1197人，今年則增加為1215人，近3年一共增加37人，呈現連續三年人數增加的趨勢。
警方分析，擔任義交除了肩負起疏導台中市的交通疏導，具有成就感與使命感之外，市警局也會辦理餐會活動，表揚傑出的義交楷模，增加榮譽感，另外義交在執行交通疏導協勤工作時，可依公派勤務（如交通崗）與民間申請協勤（如道路工程施工、節慶活動），可以領取200元至350元不等的協勤費。
警方指出，今年3月12日起，在民間申請協勤的協勤費用已修法通過，原本7時至晚上7時每小時250元、晚間7時至零時每小時300元，改為上午6時至晚間10時每小時300元、晚間10時至隔天上午6時每小時350元，協勤費用提高20％，讓義交有感，增加擔任義交的誘因。
台中市警局交通大隊表示，市民符合18歲以上70歲以下，國中以上教育程度，具有汽車或機車駕照，體能狀況良好，五年內無刑事判決有罪確定、未違反社會秩序維護法裁決確定者，都可參加，受緩刑宣告、經易科罰金、緩起訴處分者，不在此限。
台中市交通義勇警察大隊前天在与玥樓頂級粵菜餐廳，舉辦「114年度秋節聯誼暨績優交通義勇警察表揚」活動，現場表揚38位資深及在執勤表現績優的義交楷模。市長盧秀燕、警察局長吳敬田出席，向義交夥伴表達最誠摯的謝意，期勉義交夥伴再接再厲，讓城市交通事故與死傷再下降，達成「交通順暢、人人平安」的目標，打造更平安、更幸福的台中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言