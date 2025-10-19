家庭主婦徒步千里環島壯遊募款 受贈弱勢陪走感恩善舉

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
黃雅莉（前中)以「我走千里，您捐600」徒步千里環島壯遊，號召親友愛心贊助，將捐給3個慈善單位，今天在芳苑鄉喜願家園院長林茂安(前右)等人陪同下繼續徒步環島。圖／喜願家園提供
黃雅莉（前中)以「我走千里，您捐600」徒步千里環島壯遊，號召親友愛心贊助，將捐給3個慈善單位，今天在芳苑鄉喜願家園院長林茂安(前右)等人陪同下繼續徒步環島。圖／喜願家園提供

曾擔任過社工的家庭主婦黃雅莉預計將以36天完成徒步千里環島壯遊之路，並以「我走千里，您捐600」號召親友愛心贊助，將捐給3個慈善單位，今天她走到彰化縣，也在芳苑鄉喜願家園院長林茂安及住民陪同下，繼續徒步環島，也希望號召更多人關懷弱勢。

黃雅莉以「千里之行始於足下，我走1千公里您捐600」展開千里壯遊，從10月13起踏上1026公里徒步環島壯遊之路，所有愛心贊助款項將全數捐贈給蘭恩基金會、宏恩基金會附設喜願家園及齊柏林基金會等三個公益單位。

今天清晨黃雅莉從鹿港天后宮出發，上午走到芳苑鄉喜願家園，由院長林茂安率領工作人員及住民熱情迎接。

黃雅莉說，此次千里徒步募善款壯遊其實跟喜願家園有很大關連，她是實踐大學社工系畢業，記得第一次接觸社工工作在蘭嶼接觸到被尊稱為「蘭嶼小巨人」的林茂安老師，讓她對於社工如何照顧弱勢族群有著深刻了解，早在5年前就有徒步環島構想，而開始訓練體能，盼透過個人一點點的付出，讓更多人願意挺身來協助弱勢族群。

喜願家園院長林茂安說，很感謝黃雅莉的善心，期待有更多社會善心人士利用各種方式來協助弱勢族群，就如同最近花蓮光復鄉水患，有成千上萬的鏟子超人無私奉獻協助花蓮鄉親重整家園，「要莫忘世上苦人多」。

喜願家園的住民要走出戶外需要多方考量及照護，為了表達對黃雅麗的感謝，多位狀況比較好的住民也在教保人員協助下陪走了一段路。

黃雅莉說，在路途中也感受到台灣人的熱情，除了有愛嬉遊青年旅館聯盟贊助住宿，還組成「全臺應援團」沿途擔任陪走員，路上經常有人跟她加油打氣，甚至還拿出現金要捐贈，不過受限於政府募款相關規定，活動只開放親友贊助，且採取嚴謹的「先簽名贊助、走完再接受捐款」的模式。

