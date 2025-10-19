台灣設計展人人百貨買氣旺翻 原來有「流量密碼」神明坐鎮

台灣設計展在彰化熱烈登場，彰化展區中興莊「人人百貨」展區瞬間成為打卡熱點，這裡不只年輕設計品牌進駐，連神明也來助陣，埤腳五通宮的「屘帝公」與南瑤宮媽祖坐鎮展區，象徵為人氣和流量加持，各商家還輪流請神明到自家展間作客，成為展區的特殊串聯。

志工王博睿表示，五顯大帝又稱「屘帝」，是戲劇表演者與影視劇組的守護神，近年成為劇組、媒體人、直播主、YouTuber的祈福熱點，連台灣小姐邱怡澍也提及曾拜過，據說能帶來人氣；這次展區以「流量密碼」為主題，打造沉浸式信仰美學空間，把傳統神明融入潮流設計，讓人眼睛為之一亮。

展區中可見神明還貼心戴上名牌「林默娘」「蕭顯德」，方便年輕世代認識；貢桌上則擺滿各式文創商品，包括象徵護佑的「電繡平安符」、寓意萬事順通的「萬事攏有通機能襪」，以及最受歡迎的「五通開瓶器啤酒杯套組」，可以開人氣、開流量、開人緣。