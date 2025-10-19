江啟臣、何欣純同活動合照不同框 主辦單位：不同時間到
預計將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純昨天參加豐原區公所一場活動，被傳出可能代表國民黨參選台中市長的立法院副院長江啟臣也到場，二人到場都有大合照但不同框，豐原區長洪峰明今天表示，因為二人不同時間抵達，先後離開，合照才不同框。
總統賴清德上周到台中的便當會中，已欽點立委何欣純代表民進黨參選下屆台中市長；據指出，民進黨2026選舉對策委員會上周三即本月15日已通過台中出戰人選，選對會建請人選將送22日中執會通過。本周三下午，中執會後預計在中央黨部以記者會方式公布縣市長出戰人選。
豐原區公所昨天舉辦「114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，共表揚108對佳偶：白金婚(70周年)6對、鑽石婚(60周年)29對、金婚(50周年)73對，現場溫馨隆重。
台中市政府副秘書長張大春代表市長盧秀燕頒發紀念獎牌，立法院副院長江啟臣、立委何欣純、市議員陳清龍、邱愛珊、張瀞分、陳本添及各里里長到場。
豐原區公所臉書po出昨天大合照，江啟臣和何欣純不同框引起討論，豐原區長洪峰明表示，二人不同時間到；何欣純和江啟臣服務處表示，應是行程時間差；據了解，其中一方服務處安排行程時會先打聽對方到達同場合時間。
