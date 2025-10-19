台灣設計展人潮炸裂 展區搶閃卡排隊、接駁車也塞滿

台灣設計展正在彰化登場，經過首周活動醞釀，本周末人潮全面爆發，主展區一早就湧現人龍，上午10點開館時間未到，館外已排滿人潮，不少人為了每日限量閃卡提前報到；各主要接駁車站也得排隊等車，彰化縣府說，會依情況調度車輛疏運，盼緩解擁擠情況。

彰化縣府統計，截至目前台灣設計展人流已達373萬人次，光是昨天一天，彰化展區就吸引25萬人、鹿港展區也有23萬人。彰化縣立美術館上午8點半還未開館，就有民眾到場排隊，鹿港公會堂昨晚關館前15分鐘仍有人等候入場。縣府表示，因館內空間有限，為維持觀展品質與安全，採限流分批入館，並安排動線引導，盡可能讓遊客順暢參觀。

今年台灣設計展在社群上掀起熱烈討論，許多網友驚呼「完全顛覆彰化」，有人稱讚展區結合室內與戶外空間，不僅能看展覽，還能逛市集、聽音樂、參加走讀活動，「整座城市都成了大型派對」。也有在地人說，以前只看過肉圓、蛋黃酥有人排隊，現在還得排隊看展、搶閃卡。