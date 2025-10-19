快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展在彰化舉行，鹿港展區公會堂在關門前15分鐘還有人排隊。記者林敬家／攝影
台灣設計展在彰化舉行，鹿港展區公會堂在關門前15分鐘還有人排隊。記者林敬家／攝影

台灣設計展正在彰化登場，經過首周活動醞釀，本周末人潮全面爆發，主展區一早就湧現人龍，上午10點開館時間未到，館外已排滿人潮，不少人為了每日限量閃卡提前報到；各主要接駁車站也得排隊等車，彰化縣府說，會依情況調度車輛疏運，盼緩解擁擠情況。

彰化縣府統計，截至目前台灣設計展人流已達373萬人次，光是昨天一天，彰化展區就吸引25萬人、鹿港展區也有23萬人。彰化縣立美術館上午8點半還未開館，就有民眾到場排隊，鹿港公會堂昨晚關館前15分鐘仍有人等候入場。縣府表示，因館內空間有限，為維持觀展品質與安全，採限流分批入館，並安排動線引導，盡可能讓遊客順暢參觀。

今年台灣設計展在社群上掀起熱烈討論，許多網友驚呼「完全顛覆彰化」，有人稱讚展區結合室內與戶外空間，不僅能看展覽，還能逛市集、聽音樂、參加走讀活動，「整座城市都成了大型派對」。也有在地人說，以前只看過肉圓、蛋黃酥有人排隊，現在還得排隊看展、搶閃卡。

傍晚時分，大佛廣場與卦山村市集燈光閃爍、人潮不歇，熱鬧景象讓人直呼「第一次看到這樣的彰化」。有遊客特地四刷「有小西囍」展區，表示每次來還是很喜歡；中興莊商圈更成了人氣消費熱點，店家忙著補貨。

台灣設計展在彰化舉行，彰化縣立美術館上午8點半還未開館，就有民眾到場排隊。記者林敬家／攝影
台灣設計展在彰化舉行，彰化縣立美術館上午8點半還未開館，就有民眾到場排隊。記者林敬家／攝影

德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀...

讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科...

台灣設計展人人百貨買氣旺翻 原來有「流量密碼」神明坐鎮

台灣設計展在彰化熱烈登場，彰化展區中興莊「人人百貨」展區瞬間成為打卡熱點，這裡不只年輕設計品牌進駐，連神明也來助陣，埤腳...

台灣設計展人潮炸裂 展區搶閃卡排隊、接駁車也塞滿

台灣設計展正在彰化登場，經過首周活動醞釀，本周末人潮全面爆發，主展區一早就湧現人龍，上午10點開館時間未到，館外已排滿人...

台中4局處 被指太依賴中央財源

台中市明年度總預算歲入約1836億元、歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債彌平。議員發現，多個局處的歲入主要來自...

其人其事／檢察官林依成提前退休 轉任律師

台中高分檢前檢察官林依成辦過無數重大刑案、曾偵破轟動一時「百億總裁」莊周文博弈洗錢案，因沉穩果決、手法俐落，被封為「斷水...

