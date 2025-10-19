德國媒體報導「台灣爸爸改變孩子一生」 跨越國界醫者情緣在沙鹿

15年前德國高中女阿莉娜來台當交換生，她住台中沙鹿中醫師蔡全德家，受到蔡家人照顧，耳濡目染下引起從醫興趣，她回德國後苦讀，每天只睡2小時考上醫學系，內容還登上德國媒體，標題寫著「台灣的爸爸改變了孩子的一生」，她日前回到台中沙鹿，感謝「乾爹乾媽」蔡全德夫妻。

日本311大地震前一年，阿莉娜受扶輪社安排到台中嘉陽高中當交換生，當時她個性內向，住在中醫師蔡全德夫妻家中。

阿莉娜不吃海產，蔡全德夫妻視她如己出，細心照顧，甚至為她調整飲食，無私的愛感動阿莉娜，她主動認蔡全德夫妻為「乾爹乾媽」。

蔡全德中醫師說，他們把阿莉娜當是自己兒女，日本311大地震前兩周帶阿莉娜到日本旅遊，也常帶她到外義診。可能耳濡目染，阿莉娜對醫療有興趣。當時問她未來大學想讀什麼科系，她原本回「外交」，他觀察到阿莉娜內向靦腆，鼓勵她考慮醫學系。

在德國要考取醫學系，必須是全市前3名，阿莉娜排名300，看似不可能的夢想，蔡全德鼓勵她「妳一定可以」。離開台灣前，阿莉娜對乾爹說「請給我兩年時間。」回到德國，她奮發苦讀，每天只睡2小時，一年後成功考上醫學系，還登上德國媒體，標題寫「台灣的爸爸改變了孩子的一生」。蔡全德得知消息後，心疼又驕傲。

阿莉娜大學三年級，母親因心臟主動脈剝離緊急送醫，幸好急救撿回一命，這場生死關頭讓她決定放棄原本選的骨科，選擇艱苦的心臟外科，現在她已是住院醫師，更是博士班高材生，預計明年取得心臟外科博士學位。

阿莉娜日前趁假期與家人來台，與台灣爸爸蔡全德一家共享天倫樂，也帶家人重返當年交換校嘉陽高中。蔡全德是改變阿莉娜生命的推手，也熱心公益，每年投入數百萬元公益；阿莉娜離台前感激說，沒有台灣爸爸，就沒有今天的她。