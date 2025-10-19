讓乾淨「看得見」 中投3飯店聯盟推房務科技檢測 還有1元住宿優惠

旅宿業景況不佳，但業者仍努力提升經營內涵。由台中市和南投日月潭3家旅宿業者合組的「台灣輕奢旅宿萃」結盟組織就宣布導入「科技驗證清潔制度」在房務上做到「紫外線＋螢光檢測技術」與「深層除蟎清潔程序」，要讓房間內的乾淨看得見，旅客能住得安心、放心。

這3家旅宿業者分別是台中芭蕾城堡酒店、日月潭晶澤會館和位在逢甲商圈的希堤微旅。聯盟「主理人」胡智鈞說，飯店裡肉眼看起來雖是乾淨的，但若是透過科技檢測，結果卻不是真的，也讓人怵目驚心。

因此，他們同步訓練房務人員以紫外線與螢光燈檢測房間的完整流程，且從遙控器、門把、桌面、浴缸到開關面板，每一細節都不放過，且螢光反應可以清楚呈現清潔前後差異。而且，透過專業級的除蟎機，可以以機械震動與高溫吸除塵蟎與過敏原，讓「乾淨」不再只是主觀感受，而是可被驗證的事實。

胡智鈞擔任營運長的芭蕾城堡酒店最近才獲選為「最佳親子飯店」，他說，奢華不是多昂貴的裝潢，而是讓旅人能放心帶孩子入住、安心躺在床上的那分安全感。「當看不見的乾淨被看見，才是服務最有力的承諾。」

希堤微旅執行經理陳明輝亦表示，因為出國市場暢旺，國旅經營不易，但如何提升住宿品質，做好基本功仍是飯店經營的本質。因此，他們希望藉由品質的提升能吸引旅客，這也是能讓旅客身心安頓，放心住宿的首要條件。