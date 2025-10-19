聽新聞
其人其事／檢察官林依成提前退休 轉任律師

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中高分檢檢察官林依成偵破不少大案，今年選擇跳出舒適圈，轉任律師，開拓不同視野。記者陳宏睿／攝影

台中高分檢前檢察官林依成辦過無數重大刑案、曾偵破轟動一時「百億總裁」莊周文博弈洗錢案，因沉穩果決、手法俐落，被封為「斷水流大師兄」。司法官任職屆滿25年，他選擇退休轉任律師，坦言是「傾聽內心聲音」，希望跳出舒適圈，用不同的角度看世界。

林依成今年8月底申請退休，他表示，離開檢察體系並非因為倦勤或壓力，而是出於對現行制度的深刻省思。他指出，檢察體系中的「二專生」「三專生」制度不符職涯發展邏輯，萌生換跑道的念頭。

所謂「二專生」，是指一審主任檢察官任滿8年未升任二審，或曾至二審歷練後又回一審任職的檢察官；「三專生」則是一審檢察官調任二審3年後再回一審。林直言，這樣的設計讓人看不見職涯的進程、「不符合人性」，以警界舉例，當到分局長的警官，可能再回派出所當警員嗎？

談起離職，林依成說：「對辦案仍有熱情，但五十知天命，該傾聽內心的聲音了。」他說，並非厭倦司法工作，而是希望在人生下半場，拓展更寬廣視野與挑戰。

回顧司法生涯，林依成歷任彰化、台中地檢署及台中高分檢檢察官，曾受邀於台中市政府、刑事局、司法官學院等單位授課，並多次獲「法眼明察」「執中仗義」「為正義而奮戰」等獎項。

雖卸下司法官身分，林仍鼓勵年輕學子以法官或檢察官為起點，過程辛苦，但法院與檢察署是法律實務、基本功養成最好場域，能鍛鍊對案件分析力與法律見解。

林依成今年10月開設「尚誠法律事務所」，寓意「以誠為本」，同時也諧音「上乘」，期許以專業與誠信，提供最優質的法律服務。

