台中4局處 被指太依賴中央財源

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中市明年度總預算歲入約1836億元、歲出1980億元，短絀143億元，市府將舉債彌平。議員發現，多個局處的歲入主要來自中央一般性補助，包含社會局、教育局、建設局、交通局等，若中央補助不如預期，市府恐擴大舉債；市府表示，呼籲中央盡速如數核定並撥款。

市府9月15日送出115年度總預算書完竣版，歲入1836.67億元，歲出1980.05億元，差短143.38億元，市府表示會以舉債方式彌補。

無黨籍議員吳佩芸指出，多個局處有此現象，社會局一般補助占比達77%，教育局占歲入62%，建設局占60%，交通局占60%，上述4個局處的補助款總額超過128億元，高度依賴中央財源；另方面，根據新版補助辦法，一般性補助須經申請、審查與評比才能核定，實際獲得金額存在不確定性。

吳佩芸強調，市府現在已打算舉債143億元彌補歲入歲出差短，若中央補助款再不如預期，舉債金額將遠超於此，市府應評估相關風險，如估算只獲七成、八成的一般性補助款，須要舉債多少，否則不但舉債規模超出預期，也讓議會難審預算。

財政局說明，明年度總預算案的一般性補助款總額為193億元，其中中央核算的社福等經費42億元會在明年按月撥付，剩下151億元是中央各機關暫時分配額度編列的專項補助，僅占歲入總額的8%左右。

市府表示，中央政府因應財政收支劃分法修正，也改變對地方的補助制度，降低補助額度，導致各縣市政府明年度總預算案都僅能依照暫時分配數編列，這是全國共通現象；市府呼籲，中央盡速如數核定補助並撥戶款項，以免影響地方建設和施政。

