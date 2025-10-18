品味山林裡的文化饗宴 「能高賽德克山村遊-大地餐桌」登場

農業部林業及自然保育署南投分署推動的「能高賽德克山村綠色經濟發展培力輔導計畫」，18日在南投縣仁愛鄉都達國小舉行「能高賽德克山村遊—大地餐桌」，為旅人獻上一場融合創意與傳統的美食文化饗宴，同時也是輔導計畫的成果展示。

農業部林業及自然保育署南投分署分署長李政賢指出，這項計畫透過嶺東科技大學宋思明老師團隊，自2024年起積極協助在地部落培養飲食美感，並延續珍貴的賽德克文化。

特別邀請台灣米其林指南綠星餐廳地坊餐廳主廚張皓福團隊參與，以訪談及交流的方式，蒐集部落居民心中的在地特色與飲食記憶，並設計培力課程，讓居民從美食中學習文化價值。

培力課程使居民們不僅走出部落，親自前往台中的主廚餐廳觀摩學習，更透過主廚的創意菜單設計，體會「飲食不僅是一盤料理，更是一段文化故事」。其中更將台14線沿途可見的山間烤雞，以全新風味呈現，並融入部落風味餐裡熟悉的元素，讓傳統食材展現新的樣貌。

本次的「能高賽德克山村遊—大地餐桌」是由米其林指南綠星主廚張皓福與部落居民攜手合作，從「如何定義風味餐」展開討論，共同繪製一道道蘊含文化故事的佳餚。

李政賢表示，居民們分工合作以同樣的食材，透過不同的理念與料理手法， 今天在都達國小為旅人獻上一場融合創意與傳統的美食文化饗宴。

大地餐桌菜單設計是由主廚與族人共同發想，融入在地食材與文化意象。以沙拉為例，選用櫛瓜、紅蘿蔔作為基底，結合賽德克女性織布、通往祖靈認可的彩虹橋意象，創造出「織紋之間—賽德克交錯彩虹詩」的創意料理。

前菜部分，則取材於獵人以「八角金盤葉」包裹小米與煙燻肉作為狩獵口糧的故事，轉化為文化再現的「獵徑充糧—林霧蒸香獵人粽」，讓餐桌成為傳遞部落智慧與生活記憶的舞台。

活動除了精緻料理饗宴，更安排一系列豐富的賽德克文化體驗，邀請旅人化身「一日賽德克人」。

活動從紋面與族服開始，讓參與者彷彿走進電影《賽德克‧巴萊》的場景，體驗「成為真正的人」的精神；隨後在族人帶領下共舞傳統舞步，感受部落慶典的歡樂氛圍。旅人們也能親手製作昔日獵人上山狩獵時攜帶的獵人粽，並體驗射箭與陷阱等狩獵文化。

不僅如此，旅人可現場親身走入賽德克傳統家屋、穀倉與瞭望台等賽德克人傳統生活空間，感受建築背後所蘊含的生活智慧與文化底蘊。

李政賢說，能高賽德克4村9部落橫跨春陽村、精英村、都達村與德鹿谷村，沿線居民以賽德克族為主，並擁有知名的能高越嶺國家步道，展現豐富的自然與人文風貌。

從春陽村今年剛利用傳統工法修繕完成的「史努櫻步道」、春陽溫泉、宋愛花傳統編織，帶領遊客認識賽德克傳統建築、沿途認識獵人狩獵文化與特色植物，登上瞭望台遍覽春陽美景，最後可以來到環境清幽的春陽溫泉放鬆自己。

精英村帶領旅人體驗傳統取火，從擊石取火、燧石點火，更有多項賽德克獵人與文化體驗活動，從傳統射箭、陷阱、編織DIY等，提供旅人多樣化的選擇。

都達村境內的百年日式木板屋、霧社事件遺跡—「總頭目鐵木．瓦歷斯紀念碑」、「101個人頭事件」帶領旅人從歷史事件了解賽德克人。

處於濁水溪最上游的德鹿谷村，這裡是賽德克族祖先早期定居的祖居地，日治時代族人在「黃金步道」採砂金做為維生，現在旅人可以來此體驗「淘砂金」活動，黃金步道溪水清澈見底涼快無比，大人小孩都愛的戲水好去處，沿線還有西西靈鳥巨石、德鹿谷瀑布、人頭石等景點。