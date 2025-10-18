台中太陽餅文化節熱鬧登場 百家名店推買一送一優惠

眾所期待的「2025臺中太陽餅文化節」，18日於文心森林公園熱鬧登場。經發局長張峯源表示，今年活動邁入第20週年，盛大集結百家台中優質糕餅、伴手禮及日月潭紅茶等業者，超過120項推出限量「買一送一」優惠，邀請大家一同感受台中「糕餅之都」的深厚底蘊與創新風華。

今年活動魅力十足，不僅吸引民眾一早排隊卡位，也成功炒熱城市節慶氛圍，現場買氣與人氣升溫爆棚。

張峯源說明，太陽餅文化節不僅是品嚐在地糕餅的年度盛事，更是展現台中城市品牌魅力的重要舞台。今年活動結合了傳統糕餅與創新行銷，特別融入茶席文化，打造東方呷糕餅、配好茶的經典情境，讓民眾在秋日氛圍中體驗道地的城市風味與人文底蘊。

值得一提的是，今年更再度與南投魚池鄉公所合作，結合日月潭紅茶業者推出「吃餅配茶」跨界體驗，為活動注入新意與商機，讓好餅搭好茶、甜蜜更升級。

此外，今年活動同樣維持廣受好評的「特定商品買一送一」優惠，網羅多樣人氣美食，從蛋捲、蛋黃酥、肉乾、飲品到麵包應有盡有。並搭配多重消費好康，包含消費滿500元就有機會抽中70吋液晶電視、Apple Watch。

滿1,000元可參加扭蛋機與茶席體驗；滿3,000元再送限量精美禮品，邀請民眾前來呷餅配茶、甜蜜滿載。

張峯源表示，太陽餅是台中最具代表性的在地特色產品，百年產業文化代代傳承，不僅保留傳統職人精神，更持續推陳出新，展現創意與風味兼具的在地特色。

每年10月第三週登場的「太陽餅文化節」，自2006年辦理至今已邁入第20年，已成為台中重要的年度節慶活動之一。今年除延續人氣提袋採購熱潮外，更邀請茶、咖啡、飲品與伴手禮業者共同參與，讓糕餅文化走入生活、品味城市。

經發局說明，今年共有100家業者參與設攤，包含經典糕餅品牌元明商店、嘉味軒、陳允寶泉、阿聰師、薔薇派、阿明師、太陽堂老舖、敏秀烘焙坊、翔記蛋黃酥、卡但屋及波士頓烘焙坊；好餅配好茶，有魚池鄉公所精選的15家紅茶及農產業者，還有歐客佬咖啡、3點1刻、茶境天使、小葉咖啡等咖啡茶飲。

經典伴手禮品牌同樣精彩，包含旅人票亭、巴部屋、PINTRUE品醋迷、左心房、熊介巧、小林煎餅、大呷麵本家、正昇豆腐乳、星野製菓等。

此外，為延續活動熱潮，特別推出「門市優惠券活動」，鼓勵民眾在活動結束後持券前往店家二次消費，進一步認識更多優質品牌與特色商品，帶動業者營收與整體糕餅產業發展。

緊接登場的「臺中購物節」將於10月24日開跑，歡迎全國民眾來台中選購糕餅與伴手好禮，參加抽獎活動，把甜蜜與好運帶回家。

今日活動，包含立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、立委何欣純、市議員劉士州、台灣科學園區科學工業同業公會中區辦事處長賴明志、工商發展投資策進會總幹事黃于珊、全國糕餅公會理事長周子良、台中市糕餅公會理事長紀旭東、南投縣魚池鄉長劉啟帆。