台中太陽餅100家名店、逾120項「買一送一」 現排隊爆買潮

「2025台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，經發局長張峯源說，今年邁入20周年，集結百家台中糕餅、伴手禮及日月潭紅茶業者，推出逾120項限量「買一送一」優惠，吸引民眾排隊卡位，也成功炒熱城市節慶氛圍，買氣爆棚。

今天的活動，包含立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、立委何欣純等人到場，推廣台中太陽餅文化。

張峯源說明，太陽餅文化節不僅要品嚐在地糕餅，更是展現台中城市品牌魅力的重要舞台，今年特別融入茶席文化，打造「東方呷糕餅、配好茶」情境，今年更再度與南投魚池鄉公所合作，結合日月潭紅茶業者推出「吃餅配茶」跨界體驗，讓好餅搭好茶、甜蜜更升級。

此外，今年活動「特定商品買一送一」優惠，網羅蛋捲、蛋黃酥、肉乾、飲品、麵包等人氣美食，搭配消費滿500元就有機會抽中70吋液晶電視、Apple Watch等多重好康；滿1000元均可參加扭蛋機與茶席體驗；滿3000元再送限量精美禮品，吸引民眾採買，滿載而歸。

張峯源表示，台中太陽餅文化節在每年10月第三周登場，至今邁入第20年，已成台中重要節慶活動。今年除延續人氣提袋採購熱潮外，更邀請茶、咖啡、飲品與伴手禮業者共同參與，讓糕餅文化走入生活、品味城市。

經發局說明，為延續活動熱潮，特別推出「門市優惠券活動」，鼓勵民眾在活動結束後持券前往店家二次消費，認識更多優質品牌與特色商品；緊接登場的「臺中購物節」將於10月24日開跑，歡迎全國民眾來台中選購糕餅與伴手好禮，參加抽獎活動，把甜蜜與好運一同帶回家。