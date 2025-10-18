快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中大甲百年文昌祠化身今天幸福舞台，12對銀髮夫妻重溫年輕時的婚紗夢。圖／中市民政局提供
大甲區130多年歷史的文昌祠，平日為考生祈福的聖地，今天12對銀髮夫妻披上婚紗，重溫甜蜜時光，場面令人感動。區長顏金源表示，早年物資匱乏，許多新人無法穿上婚紗或舉辦婚禮，公所因而規劃「情牽一世」銀色婚紗活動，免費提供婚紗與簡易彩妝及婚紗照拍攝服務，一圓長輩們年輕時的婚紗夢。

區長顏金源表示，早年許多新人沒有機會穿上婚紗或舉辦婚禮，公所因而特別規劃銀髮婚紗活動，,免費提供婚紗、簡易彩妝及婚紗照拍攝服務，拍照地點則選在百年古蹟大甲文昌祠，融合自然與人文之美，其中「平安門」頂部以花瓶造型設計，更寓意平安吉祥，安排長輩們在此重溫誓約，再次互訴相守相惜的真情。

大甲區公所表示，專業攝影師特別以文昌祠古色古香的建築為背景，為12對銀髮夫妻留下浪漫婚紗影像；公所也準備婚紗照、文創紀念品及吸塵器等精美好禮，祝福長輩們白首齊眉、情牽一世。

副市長鄭照新指出，130多年歷史的文昌祠，平日為考生祈福的聖地，今天祠內走進披上婚紗的12對銀髮夫妻，重溫當年甜蜜幸福的時光，場面令人感動，期盼在人生幸福考場上金榜題名的12對夫妻，透過活動傳遞的幸福力量，與眾人共同分享愛的溫度。

今天活動由12對銀色夫妻在繽紛花雨與熱烈掌聲中，緩步走上紅毯，現場洋溢著幸福與感動；隨後由Cross打擊樂團帶來節奏明快的「廚師亂打秀」炒熱氣氛，典禮中更安排「真情氣球」互動遊戲，家屬高聲告白、傳遞祝福，笑聲與掌聲交織，場面溫馨動人。

台中大甲百年文昌祠化身今天幸福舞台，12對銀髮夫妻重溫年輕時的婚紗夢。圖／中市民政局提供
12對老夫妻一圓年輕婚紗夢 百年文昌祠銀髮婚紗見證真情

