中友百貨彰化店是玩真的 辦生活市集設定2028年農曆年前完工

地方盼了多年的彰化首家百貨公司中友百貨彰化店正在施工，卻傳出可能跳票。彰化市公所與中友百貨今天下午在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，合辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，以行動打破流言。市長林世賢重申，中友百貨彰化店設定在2028年農曆年前完工。

市長林世賢說，彰化縣一直缺乏百貨公司，他就任後，成功招商中友百貨公司，共斥資43億元在彰化市旭光西路第二停車場用地興建中友彰化分店，規畫興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，整合百貨、餐飲、影城與停車空間。

林世賢說，中友百貨彰化店2023年8月14日動土，目前工地地下樓開挖完成，正進行大底整平、基底灌漿、基準放樣，工程順利，目標設定在2028年農曆年前完工。

中友百貨公司和彰化市公所今天下午舉辦這場「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，安排包括日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體帶來的精彩演出，也首度推出「彰化市×5個日本友好城市物產交流展及試吃會」活動，包括包括石川縣小松市、岡山縣津山市、大分縣玖珠町、北海道森町以及北海道余市町參與，並配合辦「物產交流展及試吃會」，展出特色商品與文創好物均為當地的代表性物品。

岡山縣津山市役所的觀光文化部部長笠尾樹部長，特地率團前來共襄盛舉；財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會公益活動，中友百貨也攜手QB HOUSE舉辦「公益剪髮」活動等，生活市集匯聚了28家各種不同生活風格的攤位。