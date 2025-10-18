快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

中友百貨彰化店是玩真的 辦生活市集設定2028年農曆年前完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，打破跳票流言，市長林世賢表示，中友百貨彰化店設定在2028年農曆年前完工。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，打破跳票流言，市長林世賢表示，中友百貨彰化店設定在2028年農曆年前完工。記者劉明岩／攝影

地方盼了多年的彰化首家百貨公司中友百貨彰化店正在施工，卻傳出可能跳票。彰化市公所與中友百貨今天下午在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，合辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，以行動打破流言。市長林世賢重申，中友百貨彰化店設定在2028年農曆年前完工。

市長林世賢說，彰化縣一直缺乏百貨公司，他就任後，成功招商中友百貨公司，共斥資43億元在彰化市旭光西路第二停車場用地興建中友彰化分店，規畫興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，整合百貨、餐飲、影城與停車空間。

林世賢說，中友百貨彰化店2023年8月14日動土，目前工地地下樓開挖完成，正進行大底整平、基底灌漿、基準放樣，工程順利，目標設定在2028年農曆年前完工。

中友百貨公司和彰化市公所今天下午舉辦這場「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，安排包括日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體帶來的精彩演出，也首度推出「彰化市×5個日本友好城市物產交流展及試吃會」活動，包括包括石川縣小松市、岡山縣津山市、大分縣玖珠町、北海道森町以及北海道余市町參與，並配合辦「物產交流展及試吃會」，展出特色商品與文創好物均為當地的代表性物品。

岡山縣津山市役所的觀光文化部部長笠尾樹部長，特地率團前來共襄盛舉；財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會公益活動，中友百貨也攜手QB HOUSE舉辦「公益剪髮」活動等，生活市集匯聚了28家各種不同生活風格的攤位。

彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，打破跳票流言。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，打破跳票流言。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化市公所與中友百貨今天在中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同主辦「中友獻愛 in 彰化・生活市集」活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

林世賢 彰化 百貨

延伸閱讀

彰化二林和平公園變身「星球探險樂園」 親子同遊真開心

霧霾籠罩中台灣！彰化空品全台最差 5測站全橘色提醒

台灣設計展吸引縣市長造訪 饒慶鈴讚彰化行行出狀元

真的來了！彰化中友百貨地下層開挖完成 先辦生活市集暖身吸客

相關新聞

拚2028年量產！台積電中科A14廠申報開工 台中市政府說話了

台積電昨正式向中科管理局送件申報中科A14（1.4奈米）廠開工，預計2028年下半年量產；台中市經發局長張峯源說，13日...

台中太陽餅100家名店、逾120項「買一送一」 現排隊爆買潮

「2025台中太陽餅文化節」今在文心森林公園熱鬧登場，經發局長張峯源說，今年邁入20周年，集結百家台中糕餅、伴手禮及日月...

12對老夫妻一圓年輕婚紗夢 百年文昌祠銀髮婚紗見證真情

大甲區130多年歷史的文昌祠，平日為考生祈福的聖地，今天12對銀髮夫妻披上婚紗，重溫甜蜜時光，場面令人感動。區長顏金源表...

中友百貨彰化店是玩真的 辦生活市集設定2028年農曆年前完工

地方盼了多年的彰化首家百貨公司中友百貨彰化店正在施工，卻傳出可能跳票。彰化市公所與中友百貨今天下午在中友百貨彰化店基地旁...

南投鹿谷大華嚴寺萬神齊聚 北港媽祖共襄盛舉祈福台灣

台灣年度宗教文化盛會「華嚴萬神嘉年華」今天在南投縣鹿谷鄉大華嚴寺隆重揭幕，活動結合宗教、文化、藝術及教育元素，吸引信眾與...

甲車開道＋戰鼓震天！南投國防日救災多用途橋車成吸睛焦點

「國防零距離，南投起步走！」陸軍第十軍團指揮部今天在南投國史館臺灣文獻館舉辦「全民國防教育走入鄉里」活動，結合軍事裝備展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。