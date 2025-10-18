快訊

南投鹿谷大華嚴寺萬神齊聚 北港媽祖共襄盛舉祈福台灣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華參加大華嚴寺萬神嘉年華，與海雲和上一同點燈祈福。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參加大華嚴寺萬神嘉年華，與海雲和上一同點燈祈福。圖／南投縣政府提供

台灣年度宗教文化盛會「華嚴萬神嘉年華」今天在南投縣鹿谷鄉大華嚴寺隆重揭幕，活動結合宗教、文化、藝術及教育元素，吸引信眾與遊客共襄盛舉，為台灣祈福。

南投縣長許淑華出席開幕式，與大華嚴寺住持海雲和上一同點燈祈福。許淑華說，大華嚴寺為鹿谷重要宗教中心，舉辦多年萬神嘉年華，邀請全台各地宮廟神尊齊聚一堂，信眾不必奔波，即可感受諸佛菩薩與萬神加持，這不僅是宗教盛典，更帶動地方宗教文化交流，促進觀光及產業發展。

今年活動主打三大特色。首先，邀集北港朝天宮、嘉義笨港港口宮等宮廟神尊齊聚壇城，並安排每日佛前大供及宮廟聯合讚經，透過誦經祈福、香煙裊裊，讓信眾心願通達法界，共願社會安定、國運昌隆。

其次，舉辦財寶天王灌頂法會、護摩火供法會，以及華嚴禪法體驗，祈求福慧雙修、淨化煩惱，並引導大眾體驗心靈修行。

第三，安排藝文展演及萬神論壇，包括「翰墨華嚴」書法暨文物展，與濁水溪社、彬彬社合作，呈現書法藝術之美；萬神論壇則透過各宮廟主神尊故事，促進宗教、學術與文化對話。

海雲和上指出，華嚴萬神嘉年華不僅是宗教法會，更是一場文化與心靈共修的盛事。活動秉持「華嚴經」「一即一切、圓融無礙」理念，十多年來持續邀請各宗派諸神齊聚，實踐「法法相等、萬神共榮」的宗教精神。

鹿谷大華嚴寺舉辦萬神嘉年華，共同為台灣祈福。圖／南投縣政府提供
鹿谷大華嚴寺舉辦萬神嘉年華，共同為台灣祈福。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參加大華嚴寺萬神嘉年華，與海雲和上一同點燈祈福。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參加大華嚴寺萬神嘉年華，與海雲和上一同點燈祈福。圖／南投縣政府提供

南投

