拚2028年量產！台積電中科A14廠申報開工 台中市政府說話了

台積電昨正式向中科管理局送件申報中科A14（1.4奈米）廠開工，預計2028年下半年量產；台中市經發局長張峯源說，13日偕同台積電召開施工前跨局處協調會議，協助台積電順利接軌進場施工，市府對台積電建廠樂觀其成，並肯定其按既定期程建廠。

根據科技媒體Wccftech報導，台積電中科2期計畫編號為晶圓25廠，將展開1.4奈米生產線的初步建設，擬規畫設立4座廠房，首座廠房將趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產，初期投資金額可能高達490億美元（1.5兆新台幣）。

經發局說，市長盧秀燕重視在地產業發展，責成經發局建立「單一窗口」制度，為企業解決所有跨部門的行政難題，打造高效率的友善投資環境。

經發局指出，台積電已在今年8月27日取得中科管理局核准第1期廠房新建工程建築執照，市府將協助相關審查作業流程，並對台積電於中科園區先進製程晶圓廠即將啟動建廠樂觀其成，並肯定其按既定期程落實投資計畫。

張峯源說明，他10月8日現勘台積電擴廠基地，滯洪沉砂池等相關水保先期工程趕工中，當日台積電提出施工前須在鄰地完成臨時路外停車場、行政辦公區等設置，相關申請須請市府協助，13日邀集水利、交通、都發、農業、地政、消防、建設及環保等相關單位召開跨局處協調會議，協助台積電順利接軌進場施工。

經發局說明，中科管理局在今年第1季完成土地取得程序，第2季辦理水土保持工程發包、工程施作及土地出租及點交台積電，同步辦理建照申請程序，並在今年8月11日完成交通影響評估審查。

經發局指出，台積電依審查意見修正後，中科管理局在8月27日核准第一期建照，預計興建CUP設備廠（供水、供電設備）、FAB晶圓廠（半導體製造廠），以及辦公大樓等3棟建物；中科管理局預定10月底前完成滯洪沉砂池等先期水保工程後，由台積電接續進場施工，全區完成開發後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。