甲車開道＋戰鼓震天！南投國防日救災多用途橋車成吸睛焦點
「國防零距離，南投起步走！」陸軍第十軍團指揮部今天在南投國史館臺灣文獻館舉辦「全民國防教育走入鄉里」活動，結合軍事裝備展示、互動體驗與青年表演，吸引數百名民眾參加，從小朋友到長輩都玩得不亦樂乎，氣氛熱烈，展現全民國防向下扎根的成果。
第十軍團指揮官李榮華中將說，國防是維繫國家安全的重要基石，不只是軍人的責任，更需要全民共同參與。面對當前區域安全情勢，強化社會防衛韌性已成為政府的重要政策，透過走入鄉里的活動，讓大家更瞭解國軍，也更認識國防的重要，凝聚地方情感、推廣全民國防教育。
活動安排精彩豐富，裝甲586旅戰鼓隊氣勢磅礡開場，鼓聲震撼全場，隨後登場的國軍人型氣偶熱情與民眾擊掌互動，大小朋友爭相合照。主舞台上，中興高中吉他社、南投高中熱舞社、草屯商工儀隊輪番上陣，青春洋溢的演出讓現場掌聲不斷。
除了表演，戶外展區同樣人氣爆棚。雲豹八輪甲車、步兵戰鬥裝備、未爆彈防護裝與生命探測器一字排開，民眾近距離圍觀、拍照留念。互動體驗區則讓人「玩中學」，漆彈射擊、穿戴防護裝、操作救災器材樣樣有，小朋友玩得滿身大汗，家長則笑著拍照打卡。
南投市林先生說，兒子第一次看到真實的裝甲車，興奮得直喊要當兵！這樣的活動讓我們更了解軍人的辛苦。高三陳姓學生說，親手操作生命探測器後才知道救災工作的不易，軍人不只保家衛國，也是災難現場最勇敢的救援者。
第十軍團表示，本次活動由軍、警、學校與地方單位共同推動，透過互動交流拉近軍民距離，也展現國軍守護家園、保衛人民的決心。軍方希望，民眾能藉此機會更深刻體認「全民皆兵」的精神，讓全民防衛意識在日常生活中落地生根，強化社會整體防衛韌性。
